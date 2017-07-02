Amerikan Başkanı Trump, CNN'i Dövdü!

Twitter kavgalarıyla bilinen Başkan Trump, yüzüne CNN logosu oturtulmuş birini yumruklayarak yere serdi.

Yayınlanan klip, Trump’ın 2007’de katıldığı Wrestlemania görüntülerine ait.

Amerikan Başkanı Pazar sabahı aşağıdaki videoyu tweetledi:

Yayınlanan klip, Trump’ın 2007 yılında katıldığı WWE WrestleMania 23’ün değiştirilmiş bir versiyonuydu. O gösteride Trump, dövüş imparatorluğunun şefi ve Trump’ın uzun yıllardır arkadaşı olan Vince McMahon’u dövüyor, ve sonra da saçlarını traş ediyordu.

Klip, Reddit’in r/The_Donald hesabında dolaşmaya başlamadan önce, muhafazakar kanadın ve ateşli Trump taraftarlarının uğrak mekanı haline gelmişti.

Trump’ın Beyaz Saray’daki basın ekibi, medyanın dikkatini başkanın politika günlüğüne çekmeye çalışıyordu. Fakat görünen o ki, zamanını CNN ve MSNBC’nin Morning Joe programındakilerle Twitter'da kavga yapmakla geçiren başkanın kendisi buna engel oluyor.

Trump’ın CNN ile olan kavgası, Rusya soruşturmasının geri çekilmesinden sonra yapılan bir haberden sonra üç muhabirin istifasını takip eden geçtiğimiz hafta boyunca git gide kızışmıştı. Başkan, CNN’i ‘Fraud News Network - FNN (Sahtekar Haber Kanalı)’ olarak tanımlamaya başlamıştı. Aynı ifade bugün yayınlanan klibin sonunda da yer alıyor.