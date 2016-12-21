Amerikan Film Tarihçisi, Cüneyt Arkın’ın Kült Filmi ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ı Tekrar Sinemaya Taşıyor!

Türk sinema tarihinin efsanelerinden olan ve başrolünde Cüneyt Arkın’ın yer aldığı Dünyayı Kurtaran Adam, Amerikan film tarihçisi tarafından restore edilerek tekrar sinemaya uyarlanacak.

Ed Glaser, dünya sinema tarihinin önemli eserlerini ara sıra restore ederek tekrar sinemaya taşıyan bir film tarihçisi. Cüneyt Arkın’ın 1982 yılında oynadığı Dünyayı Kurtaran Adam filmini gördükten sonra ‘bu filmi restore etmeliyim’ diyen Glaser, çalışmalarına şimdiden başlamış.

Film, yabancı ülkelerde Türk İşi Yıldız Savaşları olarak biliniyor. İki maceraperest Türk’ün hikayesinin anlatıldığı filmde Cüney Arkın, çöl çöl gezerek acımasız hükümdarın tahttan indirilmeye çalışılmasını konu ediniyor. Filmin orijinal kopyalarından bir tanesine sahip olan Glaser, ‘Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ateşliyken görülen bir rüyaya benziyor. Film için ‘Türk İşi Star Wars’ diyebiliriz, çünkü uzay araçlarının uçuş sahneleri orijinal Star Wars filminden alıntı.

Filmin kopyasına sahip olan firmayla iletişime geçince çok heyecanlandım. Çünkü 30 yaşından fazla olan bu filmi tekrar restore etmek oldukça zor -çünkü çok tahrip edilmiş-, fakat yine de mümün olan en iyi duruma getirebileceğimi düşünüyorum.’

Filmden kareler eşliğinde konuşmasını sürdüren Glaser, filmi dev bir ekranda görmek için sabırsızlandığını söylüyor. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.