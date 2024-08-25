Amerikan Filmlerinde İlaçlar Neden Hep Banyo Dolabında Duruyor? Pek de İyi Bir Şey Değilmiş Aslında!

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Amerikan evlerinde ilaçlar genellikle banyo dolabının içinde saklanıyor. Özellikle Amerikalılara özgü olan bu alışkanlığın sebebi ne?

Kendi evlerimizde buzdolabında veya banyo dışında bir dolapta sakladığımız ilaçların banyo dolabında muhafaza edilmesine Amerikan filmlerinde sık sık rastlıyoruz ancak kimimiz merak ederken kimimiz fark etmiyor bile.

“Medication cabinet (ilaç dolabı)” olarak adlandırılan; ilaçların, tıbbî malzemelerin ve kişisel bakım eşyalarının saklandığı bu dolaplar Amerika’da neden banyoda saklanıyor ki?

19. yüzyılda ecza dolapları çıktı.

ecza dolabı

Amerika’daki ilaç dolaplarının tarihi, insanların şifalı bitkilerini ve ilaçlarını evlerinin belli bir alanında sakladıkları eski uygarlıklara kadar uzanıyor ancak bugün Amerikan evlerinde gördüğümüz modern ecza dolabının ortaya çıkışı 19. yüzyılda oldu.

Eczanalerde ve hastanelerde ecza dolapları yaygınlaştıkça Amerika’daki evlere de girdiler. İlaçları ve diğer kişisel bakım ürünlerini saklamanın en iyi yolu olarak görülüyordu. Teknoloji ve tasarım ilerledikçe ecza dolapları da ilerledi ve 1950’li yıllarda, evlerde standart bir eşya hâline geldiler. 

amerikalı kadın

1970’lerde ise aynalı olanları ortaya çıktı ve estetik de dahil olmuş oldu. 20. yüzyılda Amerika'da banyo dolapları, özellikle büyük yapı marketleri ve ev dekorasyonu mağazaları tarafından geniş bir ürün yelpazesi olarak sunulmaya başlandı. 

İlaçları ve kişisel bakım ürünlerinin saklandığı yer hâline geldi.

seinfeld

Banyo dolapları, küçük kişisel bakım ürünleriyle birlikte ilaçların da saklandığı bir yer oldu. Özellikle Amerikan kültüründe sabah ve gece rutinleri büyük oranda banyoda yapıldığından ilaçları ve diğer bakım ürünlerini burada depolamak pratik bir yol olarak görüldü.

ilaç dolabı

Her ne kadar bu düzen Amerika’da oturmuş olursa olsun aslında ilaçların banyo dolabında muhafaza edilmesi pek de tavsiye edilen bir şey değil çünkü banyoların sıcaklık ve nem değişiklikleri, ilaçları olumsuz yönde etkileyebiliyor.

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