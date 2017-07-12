Amerikan Havalimanlarında Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi!

Ulusal Güvenlik Bakanlığı yürürlüğe girdiği takdirde tüm Amerikalılar'ın ülkeden ayrılırken yüz taramasına tabi tutulmasını gerektiren bir proje başlatıyor. Bu adım 2004 yılında yabancıları hedefleyen biyometrik izleme yasasını genişletmeye yönelik olacak.

Planı raporlayan Associated Press'e göre, altı tane Amerikan havalimanı - Boston, Chicago, Houston, Atlanta, New York ve Washington DC'de - yüz tarama pilot programları zaten kullanılıyor.Yakın tarihli bir gizlilik değerlendirmesinde DHS(Ulusal Güvenlik Bakanlığı), "Uluslararası yolculuk yaparken biyometrik bilgilerin toplanmasına tabi olmayacağından emin olmanın tek yolunun seyahatten kaçınılması olduğunu" kaydetti. Son yıllarda, yüz tanıma, federal ve yerel kolluk kuvvetleri arasında daha yaygın hale geldi: 2016 Georgetown çalışması, yetişkin Amerikalıların yarısının bu tür biyometrik veritabanlarında olduğunu keşfetti.

Programdan sorumlu Gümrük ve Sınır Güvenliği görevlisi John Wagner, ajansın bu tür taramaları 14 gün içinde sileceğini söyledi. Ancak yetkili aynı zamanda, uygun gizlilik incelemeleri ve onayları aracılığıyla ajansın taramalarını daha uzun süre tutabileceğini de söyledi.Mayıs 2017'de, bir üst düzey CBP yetkilisi olan Wagner ve Michael Dougherty, bir alt komitesine, dünyanın en işlek havaalanının Atlanta Hartsfield Uluslararası Havaalanı'nın geçen yazdan beri biyometrik taramaları test ettiğini söyledi.