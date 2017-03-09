ABD Hükümeti: "NASA, 2033'e Kadar Mars'a Ayak Basmalı"

Amerika Birleşik Devletleri Senato’sunun 2017 yılı NASA bütçesini belirlerken, aynı zamanda NASA’dan 2033’e kadar Mars’a insanoğlunun ayak basması için yolculuğun başlatılmasını talep etti.

Uzay bilimleri noktasında gelişmeler hızla devam ederken, hali hazırda Ay’a ayak basmış olan insanoğlunun yeni hedefi ise şu anda Kızıl Gezegen Mars olması ile dikkat çekiyor.

Şu anda Mars’ta bulunan Curiosity ile Mars ile ilgili bilgiler toplamaya devam eden NASA için Amerikan Senatosu 2017 yılı bütçe toplantısını gerçekleştirdi. Bu yıl için 19.5 Milyar Dolar bütçe kullanma hakkına sahip olan NASA, aynı zamanda senato tarafından bir görev daha aldı.

Açıklamalara göre Mars çalışmalarını hızlandıran NASA için “2033’e kadar Mars yakınlarında ya da yüzeyine insan götürülmüş olmalı” talebinde bulunan Amerikan Hükümeti, NASA’nın hedefini aynı zamanda senato hedefi olarak da belirlemiş durumda.

Yeni Başkan Donald Trump’a sunulacak olan karar, onaylanması halinde -ki yüksek ihtimalle onaylanacak- yeni hükümetin hedeflerinden biri de resmen “2033’e kadar Mars’a ayak basmak” olacak.