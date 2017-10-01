Apple’ın bu hafta yayınlanan raporuna göre, ulusal güvenlik taleplerinde bu yıl rekor bir artış yaşanmış.

Firmanın belirttiğine göre 2017 yılının ilk çeyreğinde 9.000’den fazla hesabın etkilendiği 13.250 ulusal güvenlik talebi alınmış. Bu itibarla 2015 yılının aynı zaman aralığına göre 3 katlık bir artış söz konusu.

Amerika’da ‘Ulusal Güvenlik Talepleri’, hükümet tarafından yürürlüğe konulan, ulusal güvenlik amacıyla firmaların ve bireylerin verilerini paylaşmalarını zorunlu kılan taleplerdir. Bu talepler genellikle ‘Ulusal Güvenlik Mektupları’ şeklinde hazırlanırlar ve sadece araştırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda yapılırlar. Rakamlardaki bu artışın sebebi ise hala belirsizliğini koruyor.

Apple aynı zamanda daha önceki raporlarında açıklanmayan, 44 adet resmi vakayla ilgili verilerin de tedarik edildiğini açıkladı.

Gelin görün ki bu durum, Apple’ın geçen yıl FBI ile yaşadığı, San Bernadino saldırganıyla ilgili iPhone cihazına izinsiz erişim konusundaki münakaşa ile zıtlık arz ediyor. 2015 yılında San Bernardino’da 14 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Syed Farook’a ait olan iPhone’u açması istenen Apple, bu talebe itiraz etmişti. O zamanlar firmanın bu tip taleplerin doğası nedeniyle başka seçeneği bulunmadığı için, talebi yerine getirmek zorunda kalmıştı.

Bu raporları paylaşmak tercihe bağlı olmakla birlikte Facebook ve Google gibi teknoloji devleri de benzer şekilde adım atmayı tercih ediyorlar. Google’ da Perşembe günü yaptığı açıklamada 1.499 hesabı ilgilendiren 500 adet talep aldıklarını bildirmişti. Bu itibarla Apple’ın aldığı talebe oranla daha düşük bir rakam.