İklim Değişikliği Raporuna Göre Durum Oldukça Vahim

The New York Times, uzun zamandır beklenen hükümetin iklim değişikliğiyle ilgili raporunun taslağını Pazartesi gecesi yayınladı. Raporun çizdiği tablo çok vahim.

Her ne kadar The New York Times’ın elde ettiği kopya raporun son hali olmasa da, raportörlerin kullandıkları dil son derece net ve korkusuzca.

“Elde edilen bir çok kanıt gösteriyor ki özellikle sera gazlarının salınımından kaynaklanan etkiler, son 150 yıl içerisinde gerçekleşen iklim değişikliklerinin ana sorumluları arasında yer alıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yapılan gözlemlerden elde edilen veriler için yapılabilecek başka bir açıklama yok. Buna ek olarak Dünya’nın iklim sistemi içerisindeki doğal döngüler sadece ısıyı dağıtma kapasitesine sahiptir. İklim sisteminde yaşanan genel ısı artışından sorumlu tutulamazlar. Dahili faktörler, alternatif açıklamalar ya da bilinmeyen mücbir sebepler gözlenen iklim değişikliğini genel anlamda açıklayamazlar.”

Raporun ‘Yönetici Özeti’ bölümünde kullanılan net ifadeler, tonlarca bilimsel veri, çalışma raporları ve bu değişikliği ifadeden figürlerle destekleniyor. Her bir veri, iklimin nasıl aktif bir şekilde değişerek, ısınmakta olduğuna dair anlayışı kuvvetlendirmek için kullanılmış. Onlarca yıldır sürmekte olan bu araştırma elbette kolay olmadı. Üstelik rapor üzerinde çalışan araştırmacılar, elde ettikleri bulgulara karşı kültürel muhalefetle yüzyüze kaldılar.

545 sayfalık belgeye eşlik eden makalede New York Times raporun hazırlanmasında bir çok ülke bilim insanının da yer aldığını söyledi. Haber kaynağı raporun yayınlanmaması için baskı yapılacağından korktuğu için gazeteden kimliğinin açıklanmamasını istedi.

Raporda belirtildiği üzere hava, atmosferde kısa süreli değişiklikler gösterirken, iklim ise hava istatistiklerine dayalı olarak ortaya konur. Bu istatistiklere baktığımızda havanın sürekli olarak daha da tuhaflaştığını ve bu rapora göre gelecek iklim tahminlerinin karışık, çalkantılı ve görülmemiş oranda sıcak olacağını görüyoruz. Alternatif yakıt kaynaklarına geçiş yaparak ya da imkan olduğunca jeomühendislik seçenekleri üzerinde çalışmalar yapmaya başlayarak salınımın azaltılması hala mümkün olabilir. Dünyamızı değiştirmeye başlamalıyız.

Daha ümitsiz bir iklim geleceği hazırlamak, bir kişinin ya da ülkenin yapabileceği bir şey değil ama, hepimizin üzerinde gayret göstermemiz gerektiği aşikar.