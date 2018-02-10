Amerikan İstihbaratı Rus Ajanlarla Twitter'dan Görüşmüş!

New York Times ve The Intercept'in haberine göre Ulusal Güvenlik Ajansı NSA, herkese açık Twitter hesabından en az bir Rus ajanına gizli mesajlar göndermek için bu taktiği kullanmış.

Amerikalı ve İngiliz ajanlar Soğuk Savaş esnasında birbirleriyle haberleşmek için gazetelerin reklamları aracılığıyla kodlanmış mesajlar yayınlarlardı bazen. New York Times ve The Intercept'in haberine göre Ulusal Güvenlik Ajansı NSA halka açık Twitter hesabından en az bir Rus ajanına gizli mesajlar göndermek için bu taktiği güncellemiş.

Tabii bu haber, Amerikan istihbarat birimlerinden çalınan siber silahları geri almak için Almanya'ya seyahat eden NSA ve CIA ajanlarının hikayeleri yanında oldukça küçük bir detay gibi duruyor. Söylentiye göre bir Rus ajanı, çalınan siber araçları 10 milyon dolar karşılığında Amerikalılara verme teklifinde bulunmuş. Daha sonra bu rakamı 1 milyon dolara indiren ajan, yine iddiaya göre Başkan Trump aleyhinde bazı bilgilere de sahip olduğunu iddia etmiş.

Haberlere göre ismi verilmeyen Rus, Amerikalı ajanlarla Almanya'da yüzyüze bir görüşme yapmış. Daha sonra Twitter hesabından bir düzine kodlanmış mesajlar gönderen NSA, görüşmeleri bu şekilde sürdürmüş. Önemli soru şu: Bu mesajlar doğrudan mesaj olarak mı gönderildiler, yoksa herkesin görebileceği şekilde mi?

New York Times'ın haberi bu konuda belirsizlik taşıyor ama The Intercept'ten James Risen'a göre bu mesajlar herkese açıkmış:

"Yetkililer 20 Haziran 2017 tarihinde, saat 12:30'da NSA'in resmi Twitter hesabından bir mesaj göndereceklerinin ön bilgisini vermişler Ruslara. 'Samuel Morse, telegrafı 177 yıl önce patent ettirmiş. Telegram mesajlarının hala gönderilebildiğini biliyor muydunuz? Postadan daha hızlı, ve yalnızca teslimat halinde ödeme yapılıyor.'

Tam olarak bu sözlerle gönderilen bu tweet, o saatte gönderilmişti.



Ruslarla iletişim kurmak ya da Amerika'nın bu iletişim kanalını hala desteklediğini göstermek isteyen NSA bu mesajlaşma tekniğini takip eden aylarda da sürekli olarak kullandı. Ruslar her defasında bir sonraki tweet mesajı konusunda bilgilendirildiler. Her bir mesaj bütünüyle sıradan gibi görünüyordu ama aslında Ruslara gönderilmiş mesajlardılar."

Bu hikayenin en dikkat çekici tarafı şüphesiz Amerikan istihbarat birimlerinin Başkan Trump'la ilgili kirli bilgiyi almak istedikleri gerçeği. İddiaya göre Trump'ın 2013 yılında seks köleleriyle çekilmiş bir video kaydı bulunuyor Rusların elinde. Amerikalı ajanlara gösterilen bu kaydın bazı bölümleri, kaydın gerçekten Trump'a ait olduğunu ispatlamaya yeterli gelmiyor. Üstelik Amerikan ajanlarının Rus hükümetinin tuzağına düşme ihtimalini de göz önünde bulundurdukları belirtiliyor.

Anlayacağınız NSA, hala eski kodlu mesaj yöntemini kullanmaya devam ediyor. Normal gibi görünen metinlere gizli mesaj gömme tekniğine stenografi adı veriliyor. Bu yöntemle sadece mesajın gizli olması değil, aynı zamanda konudan habersiz olanların mesajın gönderim yönteminden de şüphe duymamaları sağlanıyor. Mesaj o denli açık gönderiliyor ki, dökümlü şapka giymiş kalabalığın içinde bulunanların haricinde kimsenin dikkatini çekmiyor.