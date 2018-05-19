Klasik otomobillerinin ikon olmuş örneklerinden Ford Shelby GT500 Super Snake; sınırlı sayıda olmak üzere, tekrar üretilecek!

Klasik otomobil dendiği anda Chevrolet İmpala 67 ile beraber gözlerimizin önünde canlanan otomobillerden biri olan Ford Shelby GT500, 1967 yılının büyüsünü tekrar 2018 yılına taşımayı planlıyor. Görünüşü itibariyle tam bir Kaslı Amerikan Arabası olarak lanse edeceğimiz Shelby, sınırlı üolacak şekilde tekrar üretilecek. Amerikan otomobillerinin kusursuz örneği olan araçtan yalnızca 10 adet üretilecek olması üzücü olsa da neredeyse alıcıları için sevinecek durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Carol Shelby tarafından hayatlarımıza sokulan Shelby modelleri, günümüzde de üretiliyor olmasına karşın hiçbiri 1967 yılının büyüsünü yeterince yansıtamıyor. Şimdiden koleksiyoncuların dikkatini çeken Shelby GT500 Super Snake, tamamen 67 yılının orijinalliğini taşıyor olacak.

Tabii böyle özel bir parçanın talep ettiği ücret de klasına yakışır bir seviyede olmalıydı. Amerikan Canavarı Shelby’nin alıcılarından talep ettiği ücret, şu an için 250.000 dolar olarak gösteriliyor. Klasik dönem 7.0 Litre hacminin bir imza olduğunu düşünen üreticiler GT500’ü de bu standarda göre üretecek.

550 beygir gücünde olacak bu kaslı arabayı özel kılan bir diğer özelliği de kullandığı lastikleri. Goodyear’ın Thunderbolt tekerlekleriyle üretilen araç fren ve soğutma sistemlerine yönelik iyileştirmeler de alacak. Tüm bunlar dışında dört ileri şanzımanı ile tüm gücünü tabana hissettiren araç, 67 yılının klasını eksiksiz ve orijinal bir şekilde tekrar yollara taşıyacak.