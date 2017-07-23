Savunma alanında bir çok ülkeden çok daha fazla yatırımlar yapan Amerika, nükleer silahlarının kontrolünü 1970'li yıllardan kalma IBM bilgisayarlara emanet etmiş.

Amerika savunma için her yıl yarım trilyon dolara yakın yatırım yapıyor. Örneğin 2011 yılında yaptığı askeri harcamalar, 13 ülkeninkinden daha fazlaydı.

Aynı zamanda NATO ile Avrupa’nın savunma sorumluluğunu da alan Amerika’ya olası bir çatışma durumunda bel bağlayan bir çok Avrupa ülkesi bulunuyor. Bu da ülkenin sırtına büyük bir yük yüklüyor. Bu denli yoğun sorumluluk sahibi bir ülkenin güncel savaş teknolojilerine sahip olmasının beklenmesi de oldukça doğal.

Fakat kongreye sunulmak üzere hazırlanan ulusal bir belgede nükleer silahların hala modası geçmiş teknoloji ile kontrol edildikleri ortaya çıkıyor. Belgeye göre ordunun nükleer cephaneliği 1970’li yıllarda yapılan, 8-inch floppy disk sürücüleri kullanan bilgisayarlarla kontrol ediliyor.

Üstelik bu müzelik bilgisayarların bakımı için her yıl 60 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Bu bilgisayarların yapımcıları emekli olmuşlar. Dolayısı ile şu anda bakım yapan personelin bir çoğu cihazların nasıl çalıştırılacağını dahi bilmiyorlar.

Amerikan Nükleer Güçleri’ne acil durum mesajı gönderip-almaktan sorumlu olan ‘Savunma Bakanlığı Stratejik Otomatik Kumanda ve Kontrol Sistemi (DDSACCS)’ hala 8-inch floppy disk sürücü kullanan 1970’li yılların IBM işlemcili platformlarında faaliyet gösteriyorlar.

Amerikan Ülke Sorumluluk Ofisi, bu denli önemli ulusal bir görevi yerine getiren bilgisayarların günü geçmiş olduklarını kabul ediyor. Aynı zamanda bu bilgisayarların bazı parçaları özgün parçalar oldukları için, bozulmaları durumunda tamirlerinin mümkün olmadıklarını da söylüyor.