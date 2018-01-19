İnsanlar UFO'lar Tarafından Kaçırılmış Olabilir!

The Sun gazetesinin elde ettiği bir videoda, eski Amerikan Ordusu Komutanı Charles Halt, insanların UFO'lar tarafından kaçırılmış olabileceğini kabul ediyor.

1947 yılı Temmuz ayında, ABD'nin New Mexico eyaletinin Roswell şehrinde, bir UFO vakası gerçekleştiği yönünde iddaalar vardı. Aynı şekilde, 1980 yılı Aralık ayında da Rendlesham Ormanı Olayı meydana geldi. Bölgede konuşlandırılan ordu görevlileri, uçan üçgen bir araçtan metalik maddeler damladığını bildirmişti. Ayrıca büyük bir kırmızı göz gibi görünen bir ışık gördüklerini söylemişlerdi. Bölgeye gittiklerinde ise, çok fazla radyasyon tespit edildiği bildirilmişti.

Tüm yaşananların ardından Savunma Bakanlığı, bunların ne olduğunu kesin olarak tanımlamayı başaramadıklarını açıklamıştı. Yakın zamanda keşfedilen video çekimlerinde, eski ana komutan Charles Halt, gerçek bir UFO karşılaşması gerçekleştiğini itiraf ediyor. Video, 2010 yılında çekilen ama asla yayınlanmayan, Rendlesham Ormanı Olayı hakkında çekilen bir belgeselden geliyor. Videoda Charles Halt, Jim Penniston ve John Burroughs isminde iki tane Personel Çavuşunun olduğunu söylüyor. Halt videoda, iki personel çavuşunun kaçırılmış olabileceklerini ve saatlerce ortada gözükmeyip, açıklama yapmaktan kaçındıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin, 1999 yıllarında Özel Kuvvetler ekibiyle sınırda UFO kovaladığını bildirmiştik. Şimdi ise biraz daha geçmişte gerçekleşen Rendlesham Ormanı Olayı hakkında bu bilgilere ulaşıldı. Belgesellerin yayınlanmasına engel olan bu detaylar, olayların doğruluk payını oldukça arttırıyor. Sizler UFO'ların varlığı hakkında neler düşünüyorsunuz ? Sizce bu olaylar gerçekten oluyor mu ve bir gün bizde bunlara canlı tanıklık edebilecek miyiz ?