Salı günü mahkemesi karara bağlanan ve Rus gizli teşkilatlarına çalıştığı belirlenen hacker, 5 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Devasa boyuttaki Yahoo datalarına erişim sağlayarak birçok kullanıcının mail hesaplarına erişim sağlayan ve bunu Rus gizli teşkilatlarına (FSB) sattığı iddia edilen Karim Baratov, 5 yıl hapse mahkum edildi. Salı günü mahkemesi karara bağlanan 23 yaşındaki hacker'ın cezası bunla da sınırlı değil.

Mahkeme, 2014'te 500 milyon kişinin mail hesabının hacklenmesinden de sorumlu tutulan FSB teşkilatından Dmitry Dokuchaev ile iş yapan Karim Baratov'u ayrıca $2.25 milyon dolarlık maddi tazminata mahkum etti. Baratov bu cezayı ödemeyi kabul etti.

Karim Baratov

FBI'ın San Francisco'daki birimi tarafından çok uluslu bir biçimde yürütülen operasyonun nihayete ermesi ve Baratov'un yakalanması tam 2 yıl sürmüştü. Amerikan hükümetinin tarihi boyunca karşılaştığı en büyük hack davası olarak nitelendirilen dava da böylece nihayete erdi. Baratov'un kararı herhangi bir şekilde temyize götürmesi beklenmiyor. Nitekim davanın anlaşmayla son bulduğu iddiası oldukça kuvvetli.