Amerikan Ulaştırma Departmanı Arabaların Birbiriyle Konuşmasını İstiyor

Amerikan Ulaştırma Departmanı, arabaların birbiriyle iletişim halinde olacağı ve böylelikle sürücülerin öngöremediği hataların önüne geçilebileceği bir sistemden bahsetti.

Uzun zamandır sürücüsüz otomobiller hakkında konuşuyoruz ancak günümüzde testleri yapılan sürücüsüz otomobiller hala hayatımıza girmiş değil. Yakın gelecekte tamamen sürücüsüz otomobillerin sıradan vatandaşların da hizmetine sunulması beklenirken, Amerikan Ulaştırma Departmanı insanların araç kullanımında yaptığı hatalarla ilgili ilginç bir isteğini belirtti.

İnsanların her ne kadar iyi sürücüler olsalar da zaman zaman hata yapabildiklerini ve arabayı 3 boyutlu olarak algılayıp kullanamadıklarını söyleyen Amerikan Ulaştırma Departmanı, yeni araçların sensörlerle elde ettiği yön, mesafe ve hız gibi bilgileri diğer araçlara da aktarması gerektiğini ve bu araçların da bilgileri değerlendirerek ona göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda departman, bu durumun basit kazaların önüne geçebileceğini belirtti. Aslında normal araçlardan ziyade sürücüsüz otomobillerin hayatımıza girmesiyle bahsedilen bu teknoloji çok daha işlevsel olabilir.

Amerikan Ulaştırma Departmanı'nın bu teklifle ilgili hazırladığı videoyu Türkçe altyazıyı aktif ederek de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: