Amerikan Yüksek Okulları Swift Yazılım Dilini Öğretecek

Apple'ın MacOS ve iOS uygulamalarında kullanılan yazılım dili Swift'i daha yaygın bir kesimin öğrenmesi için başlatılan kampanyada Yüksek Okullar, ya da bizdeki karşılığıyla bir nevi 2 yıllık açıköğretim fakülteleri tarafından okutulacak.

Apple tarafından hiç bir yazılım deneyimi olmayan kişilere MacOS ve iOS için uygulama oluşturmayı öğreten program, yine firma tarafından ABD'deki adı community college, bizdeki karşılığı ise yüksek okul veya açık öğretim fakültesi olan otuzdan fazla kurumda öğretilmeye başlanacak.

Apple'ın bizzat tasarladığı ve zaten iBooks üzerinden erişilebilecek program, Apple'ın açık kaynaklı yazılım dili Swift'i kullanarak nasıl ekosisteme uygulamalar yazılabileceğinin eğitimini veriyor. Apple CEO'su Tim Cook'un konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Swift yazılım dilinin bu fırsatının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Topluluk kolejleri, eğitimin gücünün bilindiği çok büyük bir kitleye erişim olanağına sahip ve bu olanağı tüm bu kitleye sunmak bizim hedefimizdir."

Austin Community College District, the Northeast Mississippi Community College, the Northwest Kansas Technical College ve Alabama Community College System adlarının zikredilmesine karşın Apple'ın açıklamasına göre otuzun üzerinde kurumda bu yıl aynı program uygulanmaya başlanacak.