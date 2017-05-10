OnePlus 5, Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'u Ağır Tokatladı!

Sızdırılan bir benchmark testi sonucu, OnePlus'ın en iyi Android cihaz tahtını ele geçireceğini gösteriyor. Hatta cihaz, testlerin bazı aşamalarında iPhone 7 Plus'ın da üzerinde bir performans sergiliyor.

2017’nin yaz aylarında OnePlus 5, piyasaya çıktığında bu yılın Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile gelecek en iyi üçüncü veya dördüncü akıllı telefon olacak. Bu, piyasa geneline bakıldığında mükemmel bir ayrıcalık. Zira aynı işlemciyle gelen iddialı amiral gemisi modelleri ile aynı kümede bulunacağı, yapılan kıyaslama testi ile kesinleşmiş oldu.

Hatta ileride göreceğiniz test detaylarında, cihazın şu an piyasadaki en iyi Android amiral telefonlar olan S8 ailesini ne kadar zorladığına tanık olacağız. En azından sızdırılan test sonuçları OnePlus 5’in, Galaxy S8'e kıyasla daha iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

Öncelikle bu benchmark (kıyaslama) testinin sonuçları ile ilgili kaynağın kim olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Ayrıca söz konusu üçlüden sadece Galaxy S8 piyasada olduğu için bu tip testlerin bir şirket çalışanı tarafından yapılması muhtemel olsa da, sonuçlar telefonlar piyasaya çıktığında az da olsa değişebilir. Nitekim daha şimdiden böyle bir telefon görecek olmamızın verdiği heyecan ise paha biçilemez.

OnePlus 5 model kodu olarak A5000’i kullanıyor, tek çekirdekli performansı 1963 puan alırken, çok çekirdek testinde 6687 puan almayı başarmış. Hemen aşağıda günümüzün en iddialı amiral gemileri ile çok çekirdekli performans kıyaslaması var:

En yakın rakibi S8 Plus’a (Exynos 8895) 300 puandan fazla fark atan OnePlus 5, çok çekirdekli performansta sızan bilgilere göre şu an akıllı telefon piyasasının en iyisi, üstelik Snapdragon 835 çipseti gibi eşit şartlar altında yarışıyorlar. Sadece Samsung Galaxy S8 için Exynos 8895 ve S835 gibi iki farklı işlemci ile teste katıldığını görüyoruz. OnePlus 5, iPhone 7 Plus dahil tüm amiralleri bertaraf etmiş anlaşılan. Aşağıda tek çekirdek performansları da bulunuyor:

Apple'ın A10 yongasını kullanan iPhone 7 Plus, çok çekirdekli testte Android’e boyun eğse de tek çekirdekli performansta tahtı eline almış. OnePlus 5 için bir mükemmel bir ayrıntı daha var: Snapdragon 835’li Galaxy S8’in üzerinde yer alıyor.

OnePlus'ın bu puanlara ulaşmak için ne yapmış olabileceği konusunda çok soru haliyle gündeme gelecektir. Bir alternatif üreticinin hatta bir perakende cihazın böylesine sonuçlara ulaşması elbette mümkün ama çok düşük bir ihtimal. Bu durumun fiyatına nasıl yansıyacağını bilemiyoruz. Ancak OnePlus yeni cihazında düşük fiyat yüksek performans konumlandırmasını bozarsa ciddi zarar edecek ve bir efsane başlamadan bitecektir.

Bakalım 2 ay sonra OnePlus’ın beş numaralı hazine sandığından neler çıkacak, takipte kalın. :)