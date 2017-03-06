Nokia'nın geri dönüşü ile firmanın geleceğine ilişkin beklentiler dur durak bilmiyor. Karşınızda gerçekten ben buradayım diyen bir konsept: Nokia Edge.

Nokia hala alışamasak da artık, akıllı telefon sektörüne dönmüş ve hak ettiği yere gelmeye çalışan bir marka. Dikkat çekme amacıyla yenilenen 3310 bu konuda başarıya ulaşmış, hatta yeni ürettiği üç akıllı telefonla da daha çok kitleye ulaşmaya çalışmıştı.

Yeni gözdeleri Nokia 3, 5 ve 6 cihazları her ne kadar firmadan beklemeyen cihazlar olsa da tıpkı Samsung gibi orta segment cihaz pazarına hükmedebilecek işler ortaya koydular. Özellikle Nokia 6 çok beğenildi ve firmanın geleceğine yönelik bazı sinyaller verdi. Ancak rakip firmaların hakimiyetini tehdit eden bir cihazı merakla beklemeye devam ediyoruz.

Peki ya beklediğimiz gövde gösterisi nerede ?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: Nokia biz buradayız dedikten ve bazı cihazları tanıttıktan sonra hala elinde bulundurduğu sadık kitleyi yüz üstü bırakacak bir firma değil. En azından akıllı telefon piyasasında geri dönüşler öyle keyfekeder, geçici bir şekilde yapılamaz. Yeni ve devrimsel bir cihazı yakın zamanda tanıtmak ve piyasaya sürmek zorunda. Çünkü Nokia’dan bahsediyoruz, sektörün ufak çaplı rekabetine dahil olan diğer firmalara değil.

Elbetteki böyle bir boşluğu firmadan önce söylentiler geleceğe yönelik az sayıda alınan söylemlerden ilham alarak doldurmak mümkün oluyor. Nitekim şu an hakim görüş yeni amiral gemilerin çerçevesiz ve kavisli kenar ekranlı telefonlar etrafında toplanıyor. Nokia’nın acilen buraya dahil olması gerektiğini düşünen Techconfigurations ekibi, yukarıda söylenenlerin ışınğında bir konsept cihaz geliştirmiş. Bilindiği üzere firmalar her zaman bu tip habeleri takip eder ve kendilerine hatta rakiplerine yönelik konsept tasarımları önemserler.

Videoda gördüğünüz cihaz 5.7 inç 2K çözünürlüğünde Gorilla Glass 5 ile korunan AMOLED ekrana, retina tarayıcılı 12MP ön kamera ve 4K video kaydı yapabilen 24MP’lik arka kameraya sahip. İşlemci olarak 4 çekirdekli bir Sanpdragon modelinin yeterli olacağı konsept Android 7.0 Nougat ile çalışıyor.

Ne diyelim, umarız firma bu tasarımları görür ve duyar. Neyi nasıl yapacaklarını elbette dışarıdaki bir gözden daha iyi bilseler de, beklentilere cevap vermek olası krizleri engelleyecektir.