Amiral Gemi Katili OnePlus 5 Sızdı: iPhone 7 Plus Kopyası!

Dünyanın dört gözle beklediği OnePlus 5, teknik özellikleriyle fazlasıyla gündem olmayı başardı. Elbette söz konusu özelliklerin netleşmesi için resmi duyuruyu bekliyoruz. Ancak bugün sızan tasarımlar, cihazın açık bir şekilde iPhone 7 Plus kopyası olduğunu gösteriyor.

Apple’ın tasarım ihlalleri konusunda küçük büyük demeden herkese dava açtığını ve bu davaların büyük kısmının hala devam ettiğini biliyoruz. Teknoloji devi, “hataları” kesinlikle affetmiyor. Birçok üreticinin ise Apple’ın cihazlarını taklit etmek zorunda kaldığı dönemler ise çoktan geçti. Çünkü eskiden çakma telefon üreten Çinli firmaların çok büyük bir kısmı (OnePlus, Xiaomi, Meizu vb.) artık özgün ve kaliteli işler ortaya koymaya başladılar.

En azından teknik özellik olarak ana akım telefon üreticilerine taş çıkartacak cihazları piyasaya sokan OnePlus gibi firmaların, tasarım taklit etmeye ihtiyaçları yok. Gürünen o ki OnePlus 5 gibi iddialı özelliklerle gelen bir telefonu üreten şirket bunun farkına tam anlamıyla varmamış:

Karşılaştırmalı fotoğrafta gördüğünüz üzere 7 fark bulmacası oynasak, 4 farktan sonrasını bulamayız. Çünkü neredeyse cihazlar arasında hiçbir fark yok. Kamera çıkıntısı ve konumu, flaş konumu, anten bantları derken OnePlus, elimize Android yüklü bir iPhone 7 Plus verecek gibi gözüküyor. Bu durum Çinli üretici için net bir zarardır. Çünkü o kasanın içine 10 yıl sonraki teknolojiyi bile koysanız, bu tasarımla iş yapamazsınız.

Görüntüde bir tek ses ve güç düğmelerinin farkını görebiliyoruz. Büyük ihtimalle Apple da sızan bu görüntülerin farkında ve “Siz kimsiniz kardeşim?” sırıtışıyla cihazın 20 Haziran’da piyasaya çıkmasını bekliyordur. Sonrasını ise ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne kadar sızdırma bilgiler de olsa, yüksek oranla doğru olacak bu tasarım OnePlus’ın çok büyük bir hata yaptığını gösteriyor.

Aslında böylesine iddialı firmaların taklit ürünler üretmesi durumu yeni bir şey değil: HTC, 2015 yılında, iPhone 6'ya benzeyen One A9'unu duyurmuştu. Ancak kamera cihazın ortasında yer alıyordu. Ayrıca geçen yıl HP, 12-inçlik Macbook'a benzeyen Core M EliteBook Folio modelini piyasaya sunmuştu.

Apple'ın OnePlus'a iPhone tasarımını kopyalama girişiminde bulunduğu için öncelikle ihtar çekmesini ya da yüklü bir dava açmasını bekliyoruz. Umarız OnePlus 5, düşük bir ihtimal de olsa hepimizi yanıltır.