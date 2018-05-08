OnePlus 6, Bizzat Şirketin CEO'su Tarafından Sızdırıldı!

17 Mayıs’ta bir sır olmaktan çıkacak OnePlus’ın yeni amirali OnePlus 6, yine piyasanın en uygun fiyatlı alternatifi olmaya hazırlanıyor. Cihazın kullanım anında çekilen, siyah ve beyaz renklerini gördüğümüz bir fotoğrafı sızdırıldı.

Apple, Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon piyasasının ağır toplarına karşı, Asya merkezli Xiaomi ve OnePlus gibi firmaların cihazları her zaman daha çok beğenilmiştir. Alternatif üretici olarak adlandırdığımız bu şirketlerin, devlerle rekabet edebilecekleri en iddialı konu ise fiyatlar oluyor. Çok daha az sayıda satış rakamları elde etmelerinin nedeni ise devler gibi dünyanın her yerine ulaşmamaları. Yine de biliyoruz ki sayıları arttıkça dev şirketler, kendi cihazlarına astronomik fiyat etiketleri koyamıyorlar.

Bir süredir büyük ilgiyle beklenen OnePlus 6 ise halefi olduğu önceki modeller gibi, piyasadaki büyük amirallere meydan okuyacak. OnePlus 6 CEO’su Pete Lou, cihazın siyah ve beyaz renklerinin görüldüğü bir fotoğrafı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Yani bir nevi sızıntılara uzaktan tanık olmadan bizzat kendisi sızıntı yaptı.

Fotoğrafta OnePlus 6’nın sadece arka yüzü görülüyor:

Siyah model yansılamalardan analaşılacağı üzere camdan yapılmış bir arka yüzeye sahip, ancak beyaz olan iin bir şey söylemek çok zor. Firma, daha önce çıkarttığı OnePlus 5T ile kumaşı andıran bir yüzeye sahip beyaz versiyon sunmuştu. Daha dayanıklı bir malzemeyle yapılan beyaz bir kasa görmemiz de mümkün.

Diğer taraftan çift arka kamera, parmak izi okuyucusu gibi standart özellikleri de görüyoruz. Cihazın arka gövde tasarımının ise Samsung Galaxy S9’dan esinlendiğini söylemek mümkün. Firma daha önceki yıllarda genelde Apple’ın cihazlarını klonlamaya çalışırdı. Önemli bir fark olarak iPhone X ekranındaki çentiği de kopyalaması bekleniyor.

OnePlus 6, 17 Mayıs’ta görücüye çıktığında biz yine burada olacağız. Detaylardan haberdar olmak için bizleri takip etmeye devam edin.