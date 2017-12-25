Amiral Gemileri Yarışıyor: 2017'nin Kamera Şampiyonu Hangisi?

Eğer amiral gemisi bir akıllı telefondan bahsediyorsak kamera performansını es geçemeyiz. Bu nedenle en iyi kamera performansını hangi amiral gemisinin sunduğunu belirlemek için karşılaştırma yapmaktan daha doğal bir şey yoktur.

2017 yılı, yeni bir akıllı telefon almayı düşünen kullanıcılar için festival niteliğinde geçti. Özellikle çift kamera ve çerçevesiz ekranların trend olması ile birlikte birbirinden güçlü ve şık akıllı telefonlar ile tanıştık.

Fakat 2017’nin en merak edilen akıllı telefonları yaz sonu ve sonbahar aylarında tanıtıldı. Galaxy Note 8 tanıtımı ile başlayan lansman rüzgarı Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın tanıtılması ile sona erdi.

Özellikle son yıllarda akıllı telefon kameraları çok daha ön plana çıkmaya başladı. Dolayısı ile 2017’nin amiral gemilerinin performans ve kararlılıkları kadar kamera kaliteleri de oldukça merak uyandırıyordu.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2017 yılında amiral gemilerinde çift kamera teknolojisi bir trend halini aldı. Buna karşın 2017 yılının kamera şampiyonu DxOmark’a göre tek kameralı Google Pixel 2 oldu.

Peki gerçekten Pixel 2 en iyi kameraya sahip mi? Diğer amiral gemileri çift kameraya rağmen Pixel 2’yi geride bırakamıyorlar mı? Bu sorulara yanıt vermenin tek yolu, rakipler arasındaki kamera sonuçlarını karşılaştırmak.

iPhone X kağıt üzerinde geçtiğimiz yılın iPhone 7 Plus’ı ile benzer özellikte bir kameraya sahip gibi görünse de Apple, kamera donanımında önemli geliştirmeler gerçekleştirerek daha iyi bir dinamik aralık ve detaylandırma sunmayı başarıyor.

Buna karşın Google Pixel 2 güçlü kamerası ve üstün yazılımı iyi oldukça iyi bir performans sergiliyor ve 2017’nin belki de en çok merak edilen telefonunu kamera performansı ile geride bırakmayı başarıyor.

Tüm amiral gemilerinin kamera sonuçlarını karşılaştırdığımızda Pixel 2’nin en gerçekçi renkleri sunduğunu ve detayları daha iyi yakaladığını söylemek mümkün. Bununla birlikte iPhone X ve HTC U11’de oldukça iyi performans sergiliyor.

iPhone X ışığın iyi olduğu durumlarda oldukça iyi işler çıkarsa da ışık azaldığı zaman performansta ciddi bir düşüş yaşıyor. Ayrıca iPhone X’da çift kamera bulunmasına rağmen Pixel 2 daha iyi bir derinlik yaratabiliyor.

Tüm sonuçlara baktığımızda Pixel 2’nin en iyi kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Pixel 2’yi iPhone X ve HTC U11 takip ediyor. Ne yazık ki Samsung’un ilk çift kameralı amiral gemisi olan Galaxy Note 8, rakiplerinin gerisinde kalıyor. LG’nin son amiral gemisi LG V30 ise tüm rakipleri arasında en kötü kamera performansını sergiliyor.

Sizce en iyi kamera performansını hangi amiral gemisi sergiliyor?