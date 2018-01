General Mobile’dan Tepki Çekecek 300 TL İndirim Kampanyası

Ülkemizdeki en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan ve yaklaşık 30 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, fiyat performans cihazlarıyla tüketicilerini memnun etse de son yaptığı kampanya, yeni müşterilerini kızdıracak cinsten oldu. Firma, GM5, GM 5 Plus ve GM 6 modellerinde 300’er TL indirime gitti.

Yerli telefon üreticileri arasında Google ile yaptığı Android One anlaşması sayesinde oldukça güzel işler başararak öne çıkan General Mobile, 2017’nin sonlarına doğru güncelleştirmeler konusunda yaşattığı aksaklıklarla tepki toplamıştı.

Firmanın yaptığı son indirim kampanyasına geçmeden önce, çoktan gelmesi gereken Oreo güncellemeleri hakkında konuşmakta fayda görüyorum. Normalde Google’ın torpilli cihazları olan Andorid One etiketli cihazlar, sektördeki Samsung gibi devlerin cihazlarından önce Android güncellemelerine kavuşurlar. Zaten Android One isminin olayı da budur. General Mobile bu etikete sahip cihazlarıyla kullanıcılarına sadece performans değil, erken güncelleme avantajı da satar.

Ancak ne hikmetse en geç Ekim-Kasım 2017 gibi Android 8.0 Oreo güncellemesi alması gereken GM 5, GM 5 Plus ve GM 6 cihazlarından sadece GM 6 bu güncellemeyi aldı. Üstelik beklenilenden yaklaşık bir buçuk ay sonra, 15 Aralık tarihinde. GM5 Plus’a gelecek güncelleme ise sürekli ertelendi. Firmanın verdiği son tarihlere göre GM5 Plus Şubat 2018’de güncelleme alacak.

Tarihler böylesine acımasız bir şekilde ertelendiğinde cihazların arkalarına basılan Andorid One logolarının da pek anlamı kalmıyor doğrusu. Kullanıcılar ise bu konuda tepki göstermekte son derece haklılar. Çünkü firma her ne kadar yumuşak bir dille tepkilere geri dönüş yapmaya çalışsa da doyurucu bir açıklama göremiyoruz. General Mobile’ın güncellemeleri erteleme davranışının arkasında kendi UI arayüzünü geliştirmesi etken olarak gösterilemez. Çünkü Android One cihazlarının en önemli özelliklerinden birisi de üreticilere kendi arayüzlerini geliştirmek zorunda bırakmamalarıdır. İçlerindeki çekirdek yazılım ham Android’dir. Dolayısı ile gecikmeler için doyurucu açıklamalar yapılması gerekir.

Eğer son aylarda GM 5, 5 Plus ya da 6 cihazlarından birini satın aldıysanız, bu kampanya sizi küplere bindirebilir:

General Mobile, amiral gemisi olan GM 5 Plus’ı 1199 TL’den 899 TL’ye, GM 5’i 899 TL'den 599 TL’ye, GM 6’yı ise 1099 TL’den 799’a düşürdü. Yani 300’er TL’lik ani bir indirim söz konusu oldu.

Bu indirimin hemen öncesinde üç modelden birisini aldıysanız küplere binmeniz çok doğaldır. Şahsen Haziran 2017’de aldığım GM5 Plus’ı ana cihazım olarak kullanıyorum ve gayet memnunum. Güncelleme tarihleri ertelenmeden önce tablo gayet iyiydi aslında. Hatta çevreme de seve seve önerdiğim cihazlar arasındaydı. Aile bireylerime birisi 2 ay önce olmak üzere GM 5 Plus aldırdım. Tıpkı benim gibi son aylarda, haftalarda ve günlerde binlerce insan bu cihazlardan birini satın aldı.

Yapılan 300 TL’lik indirim General Mobile satışlarını muhakkak arttıracaktır. Fakat hem Andorid One projesine rağmen ertelenen güncellemeler, hem de mevcut müşterilerin önemsenmeden mağdur edildiği indirim kampanyası, şirket adına sorumsuz bir imaj çiziyor.

Basit bir Google aramasıyla bazı teknoloji sitelerinde cihazların yeni fiyatlarıyla satıldıklarını görebilirsiniz. Eğer daha önce bu cihazlardan aldıysanız, General Mobile’a bu konuda şikayet yöneltmekte ve tepki göstermekte son derece haklısınız.

Firma yetkililerine açık bir öneri olsun: Eğer büyümek istiyorsanız, daha önce satış yaptığınız müşterilerinizi de önemsemeniz gerekiyor. İndirim ve güncelleme satışları arttırmak için güzel stratejiler sunuyor olabilir, ancak size gün geçtikçe kızan bir kitle var. Bunu çok basit bir şekilde Instagram gönderileriniz altındaki yorumlarda bile görmek mümkün.

Son olarak, General Mobile’ın bu indirimi adil bir şekilde sunmadığını belirterek, daha önce söz konusu 3 cihazdan almış tüketicilerine bir jest geçmesi gerektiği kanaatindeyim.

Düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtebilir, şikayetlerinizi General Mobile’ın şuradaki çevrimiçi destek biriminden iletebilirsiniz. Ayrıca şirketin İstanbul’daki merkez ofisine +90 850 955 15 15 numaralı telefon hattından ulaşabilirsiniz.