Samsung Galaxy A Serisisinde de Infinity Display'i Göreceğiz

Gelecek Galaxy A serisi telefonlar, Galaxy S8 ve Note 8'i takip ediyor. Artık amiral gemilerinden ziyade orta segment Galaxy A serisi telefonlarında da Infinity Display olacak.

Samsung, bizleri Infinity Display ile Galaxy S8 ve S8 Plus'ı çıkarmasıyla tanıştırdı. Oldukça popülerdi çünkü Galaxy S8, S7 ve S7 Edge'e göre daha çekiciydi. Üstelik ekran gövde oranı açısından da büyük farklar vardı. Geçen hafta tanıtılan Galaxy Note 8'de de Infinity Display olduğunu öğrenmiş olduk. Anlaşılan Samsung, bu özelliğin yalnızca üst segment telefonlarda olmasını istemiyor ve orta segmen olarak geçen A serisi telefonlarının yeni modellerine getiriyor.

Gelecek Galaxy A serisi telefonlar da, Galaxy S8 ve Note 8'i izleyecek ve neredeyse benzer bir tasarımla karşımıza gelecek. Çünkü artık Infinity Display özelliği de bulunacak. Zaten A 2017 serisinin Always on Display ve su geçirmezlik özellikleri birçok kullanıcı tarafından sevildi ve büyük ilgi gördü. Şimdiki bilgilere göreyse orta segment olarak geçen A serisinin 2018 versiyonları bile premium bir görünüme sahip olacak.

Çerçevesiz telefonlar son zamanlarda oldukça popüler olmaya başladı. Zaten şirketler de kullanıcılarının istekleri doğrultusunda çerçeve oranını küçültmeye çalışıyorlar. Bu aralar gözler Xiaomi'nin Mi Mix 2 telefonundan gelecek haberlere dönmüştü. Çünkü şirket ilk Mi Mix telefonuyla birçok firmayı şaşırtmıştı ve yapılamaz deneni yapmayı başarmıştı. Ancak Samsung'dan gelecek bu hamle, Xiaomi'yi geride bırakabilir.

Bir de malesef kötü bir durum var. Ülkemizde telefon fiyatlarının epey yüksek olduğunu biliyoruz. Halihazırda orta segment olarak geçen Galaxy A 2017 serisi bile, bir önceki versiyonlarına göre epey yüksek fiyatlarla piyasaya girdi. Özellikle Galaxy A7 ve A5 2000 TL'den daha pahalıydı ki şu anda bile Galaxy A7'nin fiyatı 1999 TL. Bir de bunlara Infinity Display geldiği zamanki fiyatı düşünemiyorum. Muhtemelen artık Galaxy A serisini bile orta segment olarak adlandıramayacağız.