Amiral Gemilerine Taş Çıkartacak Telefon: Maze Alpha!

Telefon piyasasına yeni girecek Maze, ilk telefonunu tanıttı. Alpha ismi ile tanıtılan telefon, özellikle tasarımsal yanları ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefon pazarı, yüzlerce marka ve modelin yer aldığı çok çeşitli bir alan halini aldı. Her fiyata ve performansa ait telefonun bulunması, sektöre yeni girmek isteyen şirketlerin bir hayli zorlanmalarına sebep oluyor. Fiyatı olabildiğince sektörün altında tutup performansı üst düzey tutmalısınız ki insanlar sizin cihazınızı alsın, bu durum haliyle birçok firmayı zorlayacak bir şey.

Maze isimli yeni firma, akıllı telefon arenasına çıkmanın hazırlığı içerisinde. Çıkaracağı telefonla adından söz ettirip piyasaya sağlam giriş yapmak isteyen Maze, Alpha isimli telefonunu tanıttı. Telefon, tasarım açısından ünlü amiral gemilerine taş çıkartacak cinsten. Neredeyse hiç çerçevesi bulunmayan telefonun 6 inç boyutunda ekranı bulunuyor. Ayrıca, arkasında çift kamera ile gelecek Alpha'nın, Gorilla Glass 4 ile korunması bekleniyor. Android 7.0 işletim sisteminin yer alacağı Alpha hakkında pek fazla teknik bilgi bulunmuyor.

Maze, Çin’de kurulan bir şirket. Birçok Çin kökenli şirket gibi, pazarı kendi içerisinde tutmayı hedefliyor. Ancak Maze Alpha’nın batı pazarlarına gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Umarım buralara da güzel bir fiyat-performans ürünü olarak gelir.