Amiral Gemilerini Titreten Telefon: Reeder P11S!

Amiral gemilerine kafa tutacak şekilde geliştirilen Reeder P11S, başarılı özellikleri ve fiyatıyla piyasanın en cezbedici telefonlarından birisi konumunda bulunuyor.

Amiral gemilerinin 3.500 TL’nin üstüne çıktığı bir döneme girdiğimiz bu zamanlarda normal olarak daha farklı alternatifler arıyoruz. Bu alternatifler arasında hem Türk markası olması hem de özellikleri bakımından amiral gemilerine kafa tutan Reeder P11S, en iyi alternatiflerden birisi gözüküyor.

Donanımda Amiral Gemilerine Kafa Tutuyor

2.3 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli Mediatek Helio X20 işlemcisinden güç alan Reeder P11S’de 4GB gibi gayet yeterli bir RAM kapasitesi var. Grafik biriminde Mali-T880 MP4’ü tercih eden telefon, SD kart desteği sunmamasına rağmen dahili depolama alanının 128 GB olmasından dolayı bu eksiği hiçbir şekilde hissettirmiyor.

5.7 inç’lik bir ekranla gelen Reeder P11S’de 1440x2560(2K) piksel çözünürlük bulunurken, bu ekrana 3400 mAh’lik bir bataryadan güç veriyor. Ayrıca güvenliğinizi de düşünen P11S, içerisinde bulundurduğu parmak izi okuyucu ile telefona yalnızca sizin erişebilmenizi garanti altına alıyor. Reeder bütün bu özellikleriyle birlikte P11S'i "sonsuz telefon" olarak tanımlıyor.

Güçlü Kameraları İle Ölümsüz Fotoğraflar Oluşturun!

Telefon alırken belki de en çok dikkat edilen konulardan birisi kameralardır. Reader P11S’in kameralarına baktığımızda cihazın donanımlarına uygun bir şekilde sizi yarı yolda bırakmayacağını görüyoruz. f/2.0 diyafram aralığına sahip 16 MP’lik arka kamera ile gelen telefon, ön tarafında yine f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 MP’lik bir kamera bulunduruyor.

Fiyat Konusuna Gelelim

Reeder P11S’in elbette birçok güzel özelliği var, ancak onu rakiplerinden ayırmayı başaran en önemli şey fiyatı oldu. Normalde 2.199 TL’ye satışa sunulan telefon güzel bir indirim daha alarak 1.999 TL’den satılıyor. 3.000-4.500 TL’den satılan amiral gemileri düşünüldüğünde bu fiyata, üstelik bir Türk markası üzerinden telefon satın almak çok daha mantıklı olacaktır.

Telefonu alacağım, fakat sağlamlık konusunda sıkıntılar yaşıyorum diyorsanız Webtekno usülü kırılma testi yaptığımız Reeder P11S videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tamam aklımdaki bütün sorular gitti ve alıyorum diyorsanız, buraya tıklayarak Reeder'ın resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.