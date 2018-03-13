PPO R15, Resmi Duyuru Öncesinde Ortaya Çıktı

Oppo’nun önümüzdeki dönemde duyurup satışa sunacağı akıllı telefonu R15 hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Çinli üretici Oppo, çentikli bir ekrana sahip akıllı telefonları R15 ve R15 Plus henüz tanıtılmadan yeni görüntülerle kullanıcıların karşısına çıktı. 1,78mm gibi dar bir çerçeve ve %90’lık ekran / gövde oranıyla dikkat çeken akıllı telefon, Samsung, Apple gibi üreticilere taş çıkartacak tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.28 inçlik bir ekranla gelen akıllı telefonun 19:9’luk bir en-boy oranı bulunurken, AMOLED ekrana sahip olacağı doğrulandı.

Oppo R15’in listelenen renk skalasına göre Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Ayna seçenekleri mevcut. Bunun dışında Android 8.1 Oreo ile birlikte çıkış yapması beklenen akıllı telefonun 6GB RAM’i ve 128GB dahili depolama alanı olduğu açıkladı. Android 8.1’in işlem görmüş hali olan ColorOS 5.0’ı çalıştıracak akıllı telefon, görüntüsüyle amiral gemisi sınıfları arasında sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

Oppo R15’in Sızdırılan Özellikleri

6.28 inç 19:9 AMOLED Ekran (2280 X 1080 Full HD)

Qualcomm Snapdragon 660

Adreno 512 GPU

6GB RAM

128GB Dahili hafıza (microSD ile 256 GB’a kadar genişletilebilir hafıza)

ColorOS 5.0 (Android 8.1 Oreo)

Hibrid çift SIM(SIM/SIM+Nano)

Çift renkli LED Flaş

16MP birincil arka kamera ile 5 MP ikincil arka kamera

20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

155,1 x 75,2 x 7,4mm boyut

175g ağırlık

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS+GLONASS, USB Type-C

Hızlı Şarj destekli 3365 mAh batarya

Oppo R15 serisi, önümüzdeki ay resmi olarak satışa başlayacak. Telefonun bu hafta tanıtılması bekleniyor.