PPO R15, Resmi Duyuru Öncesinde Ortaya Çıktı

Çinli üretici Oppo, çentikli bir ekrana sahip akıllı telefonları R15 ve R15 Plus henüz tanıtılmadan yeni görüntülerle kullanıcıların karşısına çıktı. 1,78mm gibi dar bir çerçeve ve %90’lık ekran / gövde oranıyla dikkat çeken akıllı telefon, Samsung, Apple gibi üreticilere taş çıkartacak tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.28 inçlik bir ekranla gelen akıllı telefonun 19:9’luk bir en-boy oranı bulunurken, AMOLED ekrana sahip olacağı doğrulandı.
Oppo R15’in listelenen renk skalasına göre Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Ayna seçenekleri mevcut. Bunun dışında Android 8.1 Oreo ile birlikte çıkış yapması beklenen akıllı telefonun 6GB RAM’i ve 128GB dahili depolama alanı olduğu açıkladı. Android 8.1’in işlem görmüş hali olan ColorOS 5.0’ı çalıştıracak akıllı telefon, görüntüsüyle amiral gemisi sınıfları arasında sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.
Oppo R15’in Sızdırılan Özellikleri
- 6.28 inç 19:9 AMOLED Ekran (2280 X 1080 Full HD)
- Qualcomm Snapdragon 660
- Adreno 512 GPU
- 6GB RAM
- 128GB Dahili hafıza (microSD ile 256 GB’a kadar genişletilebilir hafıza)
- ColorOS 5.0 (Android 8.1 Oreo)
- Hibrid çift SIM(SIM/SIM+Nano)
- Çift renkli LED Flaş
- 16MP birincil arka kamera ile 5 MP ikincil arka kamera
- 20MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 155,1 x 75,2 x 7,4mm boyut
- 175g ağırlık
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS+GLONASS, USB Type-C
- Hızlı Şarj destekli 3365 mAh batarya
Oppo R15 serisi, önümüzdeki ay resmi olarak satışa başlayacak. Telefonun bu hafta tanıtılması bekleniyor.