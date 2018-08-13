Xiaomi'nin alt markası POCO tarafından üretilen, "Snapdragon 845'e Sahip En Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon" ünvanlı Pocophone F1'in lansman tarihi belli oldu.

Fiyat/performans cihazları ile son dönemin en çok konuşulan şirketlerinin başında gelen Xiaomi’nin yeni alt markası POCO, firmanın pazardaki gücünü daha da arttırmayı hedefliyor. Poco kapsamında geliştirilen Pocophone F1 adlı cihazı ile pahalı amiral gemileri satan markalara soğuk terler döktüren Xiaomi, yeni silahının tanıtım tarihini duyurdu.

22 Ağustos tarihinde lansman yapacak olan Pocophone F1, daha şimdiden dönemin en başarılı fiyat/kalite android cihazı olarak lanse ediliyor. Avrupa’da 390 euro civarında bir bütçe ile raflarda yerini alması beklenen cihaz, uygun fiyatına rağmen Snapdragon 845 yonga setine sahip olmasıyla göz dolduruyor.

Diğer bir yandan oldukça ilginç bir haber cihazın gündemdeki yerini bir seviye daha arttırdı. Normal şartlarda sızıntı adı altında daha piyasaya sürülmemiş cihazların bilgilerini erişilebilir kılmak artık sıradan bir pazarlama taktiğine dönüşse de Romanya’da tanıtım için dağıtılan Pocophone F1’lerden birinin doğrudan satışa sunulması gündeme oturdu. Bu noktada daha tanıtımı dahi yapılmayan cihaz, 430 euro’luk fiyatı ile ilk alıcısına kavuştu.

Henüz Türkiye pazarı konusunda ne gibi bir girişimde bulunacağı belli olmayan cihazın, yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması gerekiyor. POCO Pocophone F1’e ait sızdırılmış teknik özellikleri ise şu şekilde:

(Xiaomi) POCO Pocophone F1