Amiral Gemisi Katili OnePlus 5 Sağlamlık Testinde!

Çinli üretici OnePlus, bu yıl tüm sevenlerini büyük merak içerisinde bıraktıktan sonra nihayet OnePlus 5’i tanıttı. Bir YouTube kanalında teste tabi tutulan cihaz, gerçekten amiral gemisi katili sıfatını fazlasıyla hak ediyor.

Şirketin en ince telefonu olan 7.25 mm’lik OnePlus 5, özelliklerinin yanı sıra ne kadar sağlam olacağıyla da merak konusu olmuştu. Alüminyum gövdesi ve iPhone 7 Plus'ın neredeyse birebir tasarım çizgilerine sahip olmasıyla eleştirilse de cihaza güvenmeye devam eden ciddi bir alıcı kitlesi var.

YouTube kanalı JerryRigEverything’in eline düşen teknoloji harikası cihazın görmediği zulüm kalmadı demek isterdik, ama Webtekno usulü testler esnasında bu konuyu tekrar açarız artık.

Gene de Jerry’ye hakkını vermek gerekiyor, en azından büyük bir merakımızı gidermiş oldu: Telefonun Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı ve ön kamerası çizilmelere karşı gayet dayanıklıyken, 16 MP ve 20 MP’lik çift arka kamerası da en az ön taraf kadar dayanıklı. Ancak cihazın arka yüzeyi sert ve keskin cisimlerle kolayca çiziliyor. Nitekim iPhone 7’nin simsiyah renkli gövdesinden çok daha kaliteli bir dokuya sahip olmuş.

Ahize kısmındaki metal alaşımlı süzgecin mükemmel iş çıkardığını belirtmek gerek. Bükülme testi ise kısmen hüsranla sonuçlanıyor ve ekran yan kısmından açılsa da cihaz fazla bükülemiyor. Geri kalan her şey için aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz. Hemen altındaki anketimize de katılmayı unutmayın: