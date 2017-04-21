Çift Kameralı Muhteşem Nokia 9 Konsept Videosu!

Nokia 9'un duyurusu yaklaştıkça hakkındaki varsayımlar görsel bir hal almaya başladı. Yayımlanan yeni konsept videosu ise beklenen tasarımı gözler önüne seriyor.

Nokia’nın piyasaya geri dönüşü bir tek kullanıcıları heyecanlandırmıyor. Yaptıkları tasarımlarla şirketlere ilham olan konsept tasarımcıları bağımsız olsalar bile, birçok telefonun tasarım aşamasına dışarıdan destek veriyorlar. Konsept yaratıcısı olarak çalışan bir YouTube yayıncısı, çift kameralı bir Nokia 9 konsepti hazırladı.

Nokia’nın şimdiye kadar Android ekosistemine çıkardığı 3 cihazı bulunuyor ve hepsi de orta segment özelliklere sahipler. Firmanın eski günlerine dönebilmesi için, Apple ve Samsung gibi devlerin amiral gemileriyle rekabet edebilecek bir cihazı piyasaya sürmeye ihtiyacı var. Elbette bu konuda son sözü Nokia söyleyecek fakat beklenen Nokia 9’un söz konusu rekabete yakışır bir telefon olacağı yönündeki söylentiler, günden güne kesinlik kazanmaya devam ediyor. Bu noktada ortaya atılan konsept fikirler, hepimizi heyecanlandırmaya yetiyor.

Snapdragon 835 gibi üst düzey donanımlarla gelecek cihazın kamerasına ve lenslerine yönelik Nokia uzun süre kararsız kalmış ve ardından Carl Zeiss lensler kullanmaya karar vermişti. Son dönemlerde piyasaya çıkan amiral gemilerin modası halilne gelen çift kamera özelliği elbette tek kameralı üst düzey bir cihaza göre bile çok daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Hal böyle olunca bu akımdan Nokia 9’un da nasibini alması kuvvetle muhtemel. Yapılan konsept tasarımda da dikey olarak konumlandırılmış çift kameralı bir Nokia 9 görüyoruz.

Lazer oto-fokus, çift LED flaş, bir parmak izi okuyucusu, cihazın arka yüzündeki çift kameraya eşlik ediyor. Galaxy S8’den daha ince olan konseptin ekran çerçevesi de hemen hemen yok gibi. Umarız Nokia bu şekilde bir tasarımla savaşa katılır, zira onun olmadığı bu piyasa çoğumuz için pek bir anlam ifade etmiyor.