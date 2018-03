Normalde 62 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz

Steam üzerinde 62 TL karşılığında satılan Amnesia Collection, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Elinizi çabuk tutarsanız, iki oyun sonsuza kadar sizin olabilir.

Uzun bir süredir sizlere yeni bir ücretsiz oyun sunamıyoruz. Oyun sektörünün biraz sakinleştiği bu dönemde; Humble Bundle, GOG gibi platformlar ücretsiz oyunlar sunmuyorlar. Bu yüzden bu aralar kısa süreliğine ücretsiz oyunları sizlere ulaştıramıyorduk. Bugün, bu uzun süredir size ulaştırmadığımız oyunların şerefine tam tamına 62 TL’lik iki oyunu ücretsiz almanızı sağlayacağız.

Cuma gününün şerefine gelen bu yeni “ücretsiz” kampanyası, hafta sonunda oynamak için Amnesia Collection’a ait iki oyunu sizler için sunuyor. Amnesia: A Machine for Pigs ve Amnesia: The Dark Descent oyununu sizlere ücretsiz olarak sunan bu paket, her biri 31 TL’den satılan oyunları ücretsiz olarak sunuyor.

Üçüncü parti bir firmanın dışında bizzat Steam üzerinde ücretsiz olan oyuna buraya tıklayarak ulaşabilir ve normal bir oyun satın alır gibi bu iki oyunu kolaylıkla Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Amnesia Colletion Nedir?

İlk olarak 2010’da Amnesia: The Dark Descent ile çıkış yapan oyun, birinci kişi bakış açısına sahip hayatta kalma korku oyunu olarak listeleniyor. Sürekli yeni keşifler yaptığınız Amnesia’nın ana amacı sizi korkutmak. Baş kahramanımızın sıkıntılı anılarına odaklanan oyun, başarılı 3D grafikleri ve dinamik oynanışı ile oyuncuların beğenisini çekmeyi başardı. Zaten Steam incelemelerine baktığımızda iki oyunun da olumlu inceleme puanları aldığını görüyoruz. İlk oyundan üç yıl sonra çıkan A Machine for Pigs, ilk oyundan aldığı korku temasını devam ettiriyor. 1800’lü yıllarda geçen Amnesia serisine hazır ücretsiz olmuşken bir şans verebilirsiniz.

Bu oyun serisi yaklaşık 1 ay önce Humble Bundle’da da ücretsiz olmuştu. Bu kampanyada oyuna ulaşamayan kişiler, ikinci şans olarak bu kampanyadan yararlanabilirler.