Ana Akım Tarihini Paramparça Eden 40.000 Yıllık Bilezik!

Rusya'da yapılan bir keşif, tüm tarihi değiştirebilecek nitelikte. Bulunan eşya, tarihle ilgili bildiğimiz çoğu şeyi sorgulatacak nitelikte.

Gizemli 40.000 yıllık bilezik, antik insanların da bir çeşit teknolojiye erişebildiğini kanıtlıyor. Bilim insanları, bu müthiş mücevheri kimin yaptıysa, büyük bir ihtimalle, tarihe göre modern bir teknolojiye sahip olduklarını düşünüyor.

Bilezik, Sibirya'daki Altay dağlarının Bashelaksky bölgesinde bulunan Denisova Mağarası'dır. Bölge, çok iyi korunmuş, şimdi soyu tükenmiş hayvan fosilleri ile ünlü. Bölgenin sıcaklığı “0 derece” olduğu için materyalleri korumak için fazlasıyla ideal.

Söz konusu gizemli bilezik, 200'den fazla genetik belirtecin gösterdiğine göre Neanderthal'a ya da modern insan DNA'sına uymayan bir grup insana aittir. Bu insanlara Denisovanlar deniyor. Bu gizemli insan grubu 600.000 yıl önce yaşamış ve ana akım bilim insanlarına göre, göçebe ve gelişmemiş bir halktı. Bununla birlikte, mağaranın içinde keşfedilen bileziklerin, bu eski insanların son derece usta zanaatkar olduklarına inanmak için yeterli.

Antik bileziğin çevresinde, araştırmacılar yedi ya da sekiz yaşında Denisovan kıza bir parmak kemiğini keşfetti. Çok sayıda araştırmacının ilgisini çeken şey bileziğin inanılmaz işçiliğiydi. Testlere göre, bilezik üzerindeki kesme ve parlatma seviyesi, zamanının en az binlerce yıl ötesinde.

Bilim insanlarına göre, bilezik bilinmeyen yöntemlerle cilalanmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar bileziği keşfettiğinde, üzerindeki taş hala parlıyordu. Bileziğin parçaları toplandı ve araştırmacılar, bu eski yapıtı görsel olarak yeniden canlandırdılar.

Halihazırda bilezik, Sibirya Halkların Tarihi ve Kültürü Müzesi'nde sergileniyor. Bilezik, araştırmacıların binlerce yıl önce gezegenimizde sadece ilkel insanlar yaşadıkları yönündeki bulgulara tamamen aykırı. Denisova halkı inanılmaz derecede iyi zanaatkarlar ve kendi zamanları için çok üstün bir teknolojiye sahipti.