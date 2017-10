Ana Ekranınızı Pixel 2'ye Çevirmenin İki Farklı Yolu!

Android dünyasının babası olarak bilinen Google'ın yeni nesil Pixel cihazlarındaki ana ekran widgetini siz de kullanın!

Android ekosisteminin kişiselleştirilebilirlik imkanları sayesinde yeni çıkan popüler cihazlara özel görünümlerden hiç bir zaman mahrum kalmazsınız. İşte bu duruma bir diğer örnek teşkil edecek uygulama da Another Widget.

Oldukça basit bir uygulama olan Another Widget, ana ekranınıza Google Pixel 2'deki "At a Glance" adı verilen, takviminizdeki etkinlikleri gözeterek size bunları gerçek zamanlı olarak gösteren, bunun yanında da tercihinize bağlı olarak hava durumunu gösteren ana ekran aracını her cihaza getiriyor. Uygulamayı yükledikten sonra size kişiselleştirebilmeniz için seçenekler sunan Another Widget'da yazı rengini, boyutunu, gösterilecek öğeleri ve ne kadar gösterileceklerini dahi değiştirebilmeniz mümkün.

Akıllı telefonunuz ne marka ya da model olursa olsun, Another Widget yüklenebiliyorsa sahip olabileceğiniz bu minimalist widget için alttaki linkten Play Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bahsettiğimiz gibi sadece bir ana ekran aracı olarak gelen bu uygulama sizi kesmezse ve daha fazla kişiselleştirme olanağına sahip olmak isterseniz, Action Launcher versiyon 30 sizin imdadınıza yetişecektir. Tıpkı Nova Launcher gibi üçüncü parti bir ana ekran başlatıcısı olan Action, ana ekranınızı baştan sona değiştirerek istediğiniz kılığa ve fonksiyonelliğe sokmanıza imkan sağlıyor. Bunun yanında, uygulama versiyon 30 güncellemesi ile birlikte Pixel 2'deki "At a Glance" ana ekran aracına da sahip oldu. Seçim sizin, iyi kişiselleştirmeler!