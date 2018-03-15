Ülkemizin gündemini son günlerde epeyce meşgul eden Çiftlik Bank sürecini başından beri takip edemediniz mi? Endişelenmeyin; dolandırıcılık hikayelerin başarılı olurlarsa peşlerinden giden pek çok klonlar da olacaktır. İşte çoktan binlerce insanın dahil olduğu o klonlardan birisi: Anadolu Farm.

80 bin insan, 511 milyon TL para ve ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık macerası. Genç bir CEO, oluşum hakkındaki şüphe uyandıran sızıntı bilgiler, gizlikle yürütülen operasyonlar, tutuklananlar, arananlar ve yurt dışına kaçanlar.

Bunların hepsi bilgisayar başında insanlara inek ve tavuk besleyip zengin olma vaadi veren Çiftlik Bank sürecinde yaşandı. Şirket, yıllarca insanlardan para topladı. Bu paraların bir kısmını geri ödeyerek illüzyon yarattı. Gelinen noktada FETÖ ile bağlantısının olduğu bile gündem konularından birisi oldu.

Zengin olmak isteyen insanların bunu kolay yoldan yapmaya yönelik içgüdüleri, onları bilgileri olmadan bu tür sistemlerin içine sürükledi. Biraz bilgisi olan ve etik, ahlak, adalet nedir bilmeyenler ise Çiftlik Bank’ın yeni versiyonlarını “ondan bağımsız oldukları” gerekçesiyle piyasaya sürdüler.

İnsanlar, belki köyünüzdeki komşunuz, belki iş arkadaşınız belki de her gün karşılaştığınız dolmuş şoförü bile bu tuzakların içine düştüler. Çiftlik Bank bitti, yerine aynı minvaldeki versiyonları geldi. Bunlardan en çok göze batanı ise Anadolu Farm adıyla faaliyet gösteren bir oluşum oldu.

Kendilerini beklendiği üzere “her türlü yasal zorunluluğu yerine getirmiş” olarak tanıtan Anadolu Farm’ın bağlı olduğu şirket Ekolium A.Ş, Çiftlik Bank ile karıştırılmamaları gerektiğini söylüyor. Oluşumun Faecbook sayfasında şu anda yaklaşık 10.000 taklipçi var. Yapılan yorumlar ise insanların bu işlerden hiç ders almadıklarını gösteriyor.

Ne demek çoklu evrenler teorisi deneysel?

Umarız bir gün Dünya'ya gök taşı da çarpmaz:

Borç yiğidin kamçısı mıdır?

Muhtemelen oyun içi bir değerlendirme sistemi, kullanıcılardan 5 yıldız alıp karşılığında 5 yumurta veriyor:

Peki ya belgeler nerede?

Eğer bir yatırım yapacak ya da internet yoluyla ek gelir elde edecekseniz, kullandığınız sistemlerin bağlı olduğu şirketlerden belge talep etmeniz gerekiyor. Çünkü karşılığında maddi değeri olan kağıt parçalarından binlercesini, güvenerek gönderiyorsunuz. İnsanlar evlerini arabalarını satıp, bu işe girmeye ve gelir elde etmeye çalışıyorlar. Hayaller ise 20.000 TL yatırıp bir an önce daha fazla para kazanmak.

Okuyup araştırmadıkça daha çok Çiftlik Bank hikayesi göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu ülkede zamanında Titan ve Mega Holdings gibi sağlam saadet zincirleri bulunuyordu, hatırlatırız.