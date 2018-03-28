Anadolu Farm’ın Kurucusu Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı!

80 bin insanı 511 milyon TL dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın gibi yurt dışına kaçmak isteyen Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı. Karademir, Anadolu Farm ile 200 milyon TL'lik vurgun yapmıştı.

Yeni gelenin parasını eski üyelere dağıtma ve bu şekilde ilerleyen piramit sistemine sahip saadet zinciri yapılanmaları, teker teker çökertiliyor. Ancak bakanlıklar devreye girip resmi merciler bu soygunları fark edene kadar, işin içeriğini pek de bilemeyen on binlerce vatandaş dolandırıldı.

Çiftlik Bank, ülke tarihinin en organize dolandırıcılık faaliyetlerinden birisi olarak anılıyor. Tıpkı onun gibi benzer hizmetler üzerinden kurulan saadet zinciri yapılanmaları da bakanlıkların merceği altına giriyor.

Ekolium A.Ş isimli bir şirkete ait olduğu bilinen Anadolu Farm ise şüpheli listesinin ilk sırasında bulunuyordu. 200 milyon TL vurgun yapan şirketin, soruşturmalar başladıktan sonra yatırımcılarına ödeme yapmayı kestiği söylenmişti. Bakanlık ise yürütülen soruşturmanın, ödeme yapmaya engel olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Bu süreç içerisinde Analodu Farm ile ilgili haberlerden dolayı, sayısız müşteriden İsa Kandemir ve şirketinin Çiftlik Bank’a benzemediğine dair sayısız mesajlar aldık. Ancak devlet mercilerinin tespiti ve şüpheler haklı çıktı, polis İsa Kandemir’i yurt dışına çıkmak isterken göz altına aldı.

İsa Kardemir'in henüz geçen hafta yaptığı basın açıklaması ve iddiaları reddetti konuşması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 23 Mart’ta yurt dışına çıkmak üzereyken ekipler tarafından engellenen Ekolium A.Ş’nin şube müdürü İsa Kandemir’in gözaltına alındığı aktarıldı.

Şirketin tam adı “Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ.” biliniyor. Açıkçası bu isim bile bir tezgah olduğunu ele veren en büyük ipuçlarından birisi. Zira hayvancılıkla birlikte bilişim sistemleriyle ilgilenen bir şirketin holding kapsamında ciroya sahip olması, internetten hayvan satmayı bırakın, Türkiye’nin kırmızı et sorununu bile çözmesi gerekir.

İsa Karademir ise muhtemelen tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.