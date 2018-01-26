Yüzde Yüz Türk Yapımı Oyun: Kebap World!

Kısa süre önce dünyanın dört bir köşesinde aynı anda “Günün Oyunu” olmayı başaran Türk yapımı oyun Kebap World, içinizde yemek yapma isteği uyandırabilir.

Çıktığı günden beri ülkemiz dahil pek çok ülkede ilgiyle karşılanan Kebap World isimli yüzde yüz Türk yapımı mobil oyun, eğlenceli mekanikleri ve öğretici yanıyla oyuncuların ilgisini çekmiş durumda. Dünyanın en geniş ve en lezzetli mutfaklarından olan Türk mutfağını oyuna aktaran Kebap World, Türk mobil oyuncuları başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesine ulaşmayı hedefliyor.

Daha önceden Bare Block, Vamos Drift, Racing in City gibi oyunlardan tanıdığımız İstanbul merkezli oyun stüdyosu Hummurabi Games’in geliştirdiği oyun, eğlenceli mekaniği ile boş zamanlarınızda güzel bir tercih olacaktır.

Gerçek hayatta olduğu gibi Kebap World’de de gelen müşterileri memnun etmeye çalışacaksınız. Bunun için zamanında siparişler almalı, bu siparişleri doğru bir şekilde yapıp müşterilere servis etmelisiniz. Bu süreçte mutfağınızı geliştirerek daha kaliteli ve hızlı siparişler hazırlayabiliyorsunuz. Bu adımları izleyerek müşterileri memnun edecek ve bu sayede müşterilerden bahşiş kazanabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi ülkemizin farklı noktalarında çok farklı lezzetler bulunuyor. Kebap World ile bu bölgelere gidecek ve lezzetli yemekleri yapmaya çalışacaksınız. Örneğin Adana’da kebap ustası, Samsun’da pide ustası ve Ege’de balık ustası olacaksınız.

App Store’da Günün Oyunu

10 Ocak 2018’de iOS ve Android platformlarında yayınlanan oyun, çıktığı günden itibaren özellikle iOS kullanıcılarının büyük ilgisiyle karşılaştı. 152 ülkede App Store sayfasının featured kısmında yer alan oyun, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda ve Orta Doğu ülkelerinin büyük bir kısmında “Günün Oyunu” seçildi. Günün Oyunu seçilmesi şerefine Apple Store editörleri tarafından bir de incelemesi yayınlanan oyun, mutfak temalı oyunları sevenler için çok güzel bir seçenek oluşturacaktır.

100’den Fazla Bölüm Sayesinde Uzun Süreli Eğlence

120 eğlenceli bölüm ve 3 ayrı restoran sayesinde uzun bir deneyim vaat eden Kebap World, yakında daha çok restoran ve bölümlerle içeriğini genişletmeyi hedefliyor.

Mutfağını Büyüt

Mutfağınızda yer alan tavalar, ocaklar, içecek makineleri gibi pek çok ürünü kullanmanız gerekiyor. Müşterileriniz arttıkça bu ürünler size yetmemeye başlayabilir. Bekleme konusunda pek başarılı olmayan müşterilerinizi memnun etmek için yeni ekipmanlar satın almanız gerekiyor. Ne kadar hızlı ve kaliteli servis yaparsanız, doğru orantılı bir şekilde daha çok bahşiş ve daha çok müşteri edinebilirsiniz.

Yüzde yüz Türk yapımı bu oyuna bir şans vermek istiyorsanız aşağıda yer alan linklerden kendinize uygun olanına tıklayarak oyuna ücretsiz olarak erişebilirsiniz.