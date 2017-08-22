Anahtar Derdini Ortadan Kaldıran Bluetooth'lu Akıllı Kilit

Android ve iOS platformları yardımıyla açabileceğiniz akıllı kilit sayesinde artık anahtara ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Anahtar taşımayı sevmeyen çok fazla insan mevcut ve genelde bu insanlar kendi evlerinin kapısı dahi olsa zile basmayı tercih ediyorlar. Üstelik bazı durumlarda anahtar taşımaktan rahatsız olmasak bile anahtarı evde veya başka bir mekanda unutabiliyoruz. Tam da bu noktada Noke Padlock, sizi anahtar ile uğraşma derdinden kurtarmak için geliyor.

Noke Padlock iOS ve Android telefonlar yardımıyla çalışan Bluetooth özelliğine sahip akıllı bir kilittir. Android ve iOS telefonlarınıza indireceğiniz uygulama sayesinde oldukça kolay bir şekilde kilidinizi açabilir ve elbette kilitleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı ve değiştirilebilir birçok profile de sahip. Bu sayede dilediğiniz gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Örneğin siz şehir dışındayken, kilitli bir dolabınızı, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra başka birisinin açmasını sağlayabilirsiniz.

Noke, normal kullanımda 1 yıldan daha fazla sürecek bir pil ömrü vereceğini iddia ediyor. Fiziksel olarak çelikten ve bordan yapılmış olan akıllı kilit, oldukça güçlüdür ve suya da dayanıklıdır. Ayrıca üstünde düğme gibi materyaller yer almadığından birçok hava şartından sağ salim çıkacaktır.

İlk başta Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan ve 56.99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan akıllı kilidi buradan inceleyebilirsiniz.