Unutkan olanlar bilir ki özellikle ev anahtarlarını kaybetmek büyük bir problemdir. Sonunda sürekli çilingirlerle uğraşmanızı engelleyecek akıllı bir anahtarlık üretildi.

KeySmart adını verdikleri bu teknolojik anahtarlık ilginç özellikler barındırmakta. KeySmart, özellikle anahtarlarını sürekli kaybedenlere ilaç gibi gelecek bir anahtarlık. Telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama ile anahtarlarınız nerede kolaylıkla bulabileceksiniz. Evin içerisinde kaybederseniz eğer anahtarlık üzerinden müzik çaldırarak da yerini kolaylıkla bulabileceksiniz.

Önündeki led lamba sayesinde sizi bir türlü görmeyen fotoselli lambaya sahip olsanız da veya elektrikler kesilse de kolaylıkla kapınızı açabileceksiniz. Oldu ki anahtarları değil de telefonunuzu kaybettiniz, bu kez de telefonu çaldırarak kolayca telefonunuzun yerini bulabileceksiniz. Şarjlı yapısı ile sizleri pil derdiyle uğraştırmayan KeySmart, eğer ki unutkan biriyseniz kesinlikle sahip olmanız gereken bir ürün.

KeySmart, 10 anahtarlık kapasitesiyle bütün anahtarlarınızı içerisinde saklayabilir ve sizi bacaklarınıza batan anahtarların acısından kurtarabilir. Kur farklarından dolayı ülkemize biraz pahalıya gelen KeySmart'a sahip olmak için 39 doları gözden çıkarmanız gerekmekte. Fiyat biraz pahalı olsa da özellikle unutkan biriyseniz bu unutkanlıklar size zamanla 39 dolardan fazlasına mal olabiliyor. Bu noktada akıllı anahtarlık KeySmart'a, buraya tıklayarak sahip olabilirsiniz.