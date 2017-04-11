İnsanoğlunun çılgınlığı sınır tanımıyor. 1996'da doğum günü hediyesi olarak bir Mercedes SL500 ile buluşan kadın, 20 yıl boyunca otomobilini garajdan çıkarmadı.

Aracınızın anahtarlarını kaybettiğinizde üreticiler genellikle size aracın VIN temelinde yeni bir set temin ederler. Bu işlem bazen pahalıdır ancak anahtarlarınızı kaybettiğiniz için aracınızın 20 yıl “hareketsiz durmasına” izin verecek kadar da değildir. Garip bir kadın ise ikinci seçeneği tercih etmiş gibi duruyor. Neyseki söz konusu kadın kullanıcı SL500 modelinin düzenli olarak aracın temizliğini gerçekleştirmiş ve böylece çürüme, paslanma gibi sıkıntılar yaşanmamış.

Mercedes kullanıcısı, parlak kırmızı benzinli arabayı doğum günü hediyesi olarak almıştı. Doğal olarak anahtarlarını araçtan çıkardı ve her nasıl olduysa evin içinde kaybetti. Sonuç olarak ise SL500 yalnızca 85 kilometre yol kat ettikten sonra, Londra / Knightsbridge'deki bir garajda öylece kaldı. On yıllar boyunca hareketsiz bırakıldığından dolayı da R129 modül SL'e hafif müdahaleler yapılması, contaların yenilenmesi ve yağ ile benzin gibi sıvıların değiştirilmesi gerekiyordu.

Otomobil, kilometre sayacını 100'e kadar çıkartmak için eklenen birkaç kilometrelik yolculuk ile Çarşamba günü bir Coys Bahar Klasik açık artırmasına sunuluyor. Coys CEO'su Chris Routledge, düzenli olarak kullanılan 1996 SL500'ün fiyatı 6,200-8,700 dolar arasında olabileceğini, ancak bu aracın sıfırdan farksız olması nedeniyle defalarca kat daha değerli olduğunu iddia ediyor. Üstelik Routledge, aracı satın alan kişiye yeni anahtarlar verileceğinin de sözünü veriyor.