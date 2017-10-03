"Apple, iPhone X Sayesinde Rakiplerine Yıllarca Fark Attı!"

12 Eylül 2017’de tanıtılan iPhone X, 3 Kasım’da raflarda olacak. Ancak yeni kamera sisteminin bazı üretim gecikmelerine neden olduğu söyleniyor ve Apple konusunda uzmanlığıyla dünyada sükse yaratmış bir analist, Android rakiplerin yıllarca gerilerde kaldığı görüşünde.

Apple’ın iPhone X ile birçok geleneğini kırdığını görüyoruz. Cihaz hakkında üretim gecikmesi yaşadığı söylense de, verilen piyasaya çıkış tarihi için firma tarafından resmi bir erteleme açıklaması gelmedi. Bu gecikmeye sebep olacağı söylenen ise yeni FaceID için kullanılan TrueDepth teknolojisine sahip ön kamera.

KGI Securities firmasının yetkililerinden ve Apple konusunda her yıl yaptığı tutarlı tahminler sayesinde dünya çapında ün kazanan analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın rakiplerinin TrueDepth fotoğraf makinesinin işlevselliğini ve kullanıcıya sağlayacağı avantajları kendi cihazlarına getirmeleri için en az 2-2.5 yıla ihtiyaçları olacak. Sistem, biyometrik yüz algılamaya yarayan kızıl ötesi sensörlerle destekleniyor. Bu sayede 3B yüz algılama ve Animoji gibi özellikler kullanılıyor.

Kuo'nun bu iddialı açıklamaları aslında Apple’ın yeni kamera sistemini tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi. Kendisine göre bu yenilik, rekabetin üzerinde bir özellik ve Android üreticilerinin kısa sürede bu özelliği kendi cihazlarında kullanmaları olcukça zor.

Ancak Kuo'nun derinlemesine rekabet tahminleri her zaman tutmakla beraber, kendisi kısa vadede iPhone X'in başarısını biraz daha düşük rakamlarla açıkladı. KGI, 2017’de 30 ila 40 milyon arası nakliye adedi gerçekleşeceğini söylüyor. Ardından gelen süreçte, yani 2018 başlarında iPhone X’un piyasada gövde gösterisi yapacağını belirtiyor.

Apple’ın yöneticilerinden Craig Federighi’nin, lansman sırasında yaşadığı FaceID'i skandalı sonrası Apple biraz köşeye sıkışmıştı. Ancak bu durumdan çok akıllıca ve sakin sakin bütün sorulara cevap vererek paçayı kurtardı. Kuo’nun söylemlerinden yola çıkarak belirtecek olursam, Apple'ın daha fazla kriz yaşamaya artık tahammülü yok. Bundan sonraki süreçte kullanıcılarına sorun yaratacak bir iPhone X, bütün oyunu tersine döndürüp Apple’ı dibe sürükleyebilir.

Neler olacağını görmemiz için az bir vakit kaldı ve biz de iPhone X’u tam manasıyla incelemek için sabırsızlanıyoruz. Umarız Kuo haklı çıkar. Yoksa milyonlarca insan sorun yaşayacak ve piyasada Apple’ın tahtı için aç kurtlar gibi bekleyen onlarca firma onun yerini kapmak için yarışacak.