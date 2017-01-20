Analistler, Apple'ın Donald Trump Hakkındaki Endişelerini Paylaşıyor!

Gün itibariyle Donald Trump, resmen Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu ve Beyaz Saray'a yerleşti. Ancak Trump'ın bazı politikaları, dev firmalar cephesinde büyük endişe yaratıyor. Özellikle Apple, çapraz ateş altında.

Bilişim ve otomobil devleri ABD ve Çin arasında yapılacak ticaret müzakereleri dikkatle izliyor. Özellikle Apple ve General Motors gibi devler ciddi endişe içinde. Apple'ın çok daha farklı bir özelliği var: Apple, yıllık gelirinin yüzde 22'sini Çin'den elde ediyor.

Bahsi geçen yüzde 22'lik değer, 46.4 milyar dolarlık satışa tekabül ediyor. Apple da doğal olarak üretiminin çoğunu Çin'de gerçekleştiriyor ve dünyanın en kalabalık ülkesine yatırım yapıyor. Sıkıntı tam da bu noktada başlıyor: Donald Trump, Apple'dan yatırımlarının bir kısmını Amerika'ya çekmesini istiyor. Aksi takdirde, şirket önceki yıllara kıyasla çok daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

Yatırımcılar için potansiyel riskleri saptayan Eurasia Group analistleri, "Belirli Çin ithalatlarına karşı anti-damping, anti-sübvansiyon ve diğer tek taraflı adımların hızının şiddetle artırılmasını beklediklerini" vurguluyor.

Apple ve General Motors gibi firmaların korkusu, Çin'in bu tür eylemlere karşı sert yaptırımlar uygulaması. Trump, düşündüklerini hayata geçirirse, Çin hükümeti Apple'ı her yönden sıkıştıracak: Apple ürünleri daha az satılacak, işçilik maliyetleri ve vergiler artacak; üretim koşulları zorlaşacak.

Daha hafta başında Donald Trump, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'a, kibar bir ültimatom vermiş ve Apple'ın, bazı iPhone'ları Amerika'da üretmesi ve Amerika için fedakarlık yapmasını istemişti. Kısacası Apple, Amerika ve Çin arasında çapraz ateş altında kalmak üzere.



