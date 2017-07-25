Güney Kore'den gelen haberler Samsung'un yeni amiral gemilerini bekleyenleri sevindirecek. Koreli analistlerin söylediğine göre Samsung, büyük bir çift kameraya geçiş çalışması başlatmış durumda.

Samsung Galaxy Note 8'in çift kamera ile gelip gelmeyeceği henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak Samsung'un kamera modüllerinden sorumlu departmanı Samsung Elektro-Mekanik'ten gelen sızıntılara göre şirket, büyük bir çift kameraya geçiş çalışması başlatmış durumda.

Hana Financial Investment'ın analisti Kim Rok-ho'ya göre Samsung'un Note 8 ile birlikte çift kamera teknolojisine geçmesi, gelecek yılki kar payını önemli ölçüde arttıracak. Note 8'de 12 MP telefoto lens, düşük ışık performansını arttırmak için 13 MP geniş açılı kamera, 3 boyutlu algılama ve mesafe ölçme gibi özelliklerin olması bekleniyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise Note 8 kamera sensörünün piyasadaki tüm çift kameralı cihazlardan daha iyi olacağını ve x3 optik zoom özelliğinin olacağını söyledi.

Shinhan Investment'ın analisti olan Park Hyug-woo, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak S9 ve Note9 cihazlarında da kesin olarak çift kamera olcağını söyledi. Samsung her ne kadar çift kamera teknolojisine rakiplerinden sonra geçecek olsa da şirketin tek kameralı telefonlarıyla bile son yıllarda rakiplerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz.