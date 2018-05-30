2018 Model iPhone'lar Dünya Çapında 350 Milyon Adet Satacak!

Analist Daniel Ives'a göre 2018 model iPhone modelleri gerçek bir satış patlaması yaparak 350 milyon adet satacak.

GBH Insights analisti Daniel Ives’a göre Apple’ın 2018 yılında tanıtacağı yeni iPhone modelleri, önümüzdeki 12-18 aylık periyotta toplamda 350 milyon adet satacak. Yeni iPhone modellerinin satış patlaması yapacağı haberlerini her yıl duyuyoruz, fakat bu yılkinin gerçek olmasının önemli bir nedeni bulunuyor.

Apple geçtiğimiz yıl üç yeni iPhone modeli tanıttı. Bunlardan en dikkat çekici olanı şüphesiz ki iPhone X’du. Yalnız iPhone X’un yüksek fiyatı, pek çok iPhone kullanıcısını cihazlarının modelini yükseltmek için 2018’i beklemeye itti. Ayrıca iPhone 8 ve 8 Plus’ın da iPhone 6 tasarımını kullanan 4. nesil iPhone olmaları, satışların ‘patlama’ yapamamasına neden oldu.

Bu yıl tüm iPhone modelleri ise iPhone X ile benzer tasarıma sahip olacak. Üstelik bunlardan en az biri iPhone X’dan 200-250 dolar daha ucuz olacak. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl model yükseltmeyen tüm iPhone sahipleri için 2018 model iPhone’lar büyük bir fırsat olacak. Bu da cihazların gerçek bir satış patlamasına neden olacağı anlamına geliyor.

Ives’a göre satışların patlamasına neden olacak en büyük pazar Çin olacak. Çin’de mevcut 100 milyon iPhone kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcıların 60-70 milyon kadarı, önümüzdeki 18 ay içinde telefonlarını değiştirecekler. Bu da demek oluyor ki Apple, 2018-2019 yıllarında Android rakipleri ile arasındaki farkı iyiden iyiye açacak.