Analistlere Göre Apple, iPhone 8'in Üretimini Öne Aldı!

Keskin saptamaları ile tanınan analiz şirket BlueFin Research Partners, iPhone 8'in üretiminin beklenenden erken gerçekleşeceğini iddia etti. Ancak maalesef bu gelişme, iPhone 8'in erken piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor.

Analist şirket BlueFin Research Partners, Apple'ın tedarik zincirlerinden elde etttiği "bazı göstergeleri" değerlendirdi ve iPhone 8'in, beklenenden erken biçimde en geç Haziran'da üretime gireceğini öngördü.

Apple'ın geçmişteki iPhone politikaları ve üretim zamanı stratejisi, Temmuz'un son günlerini işaret ediyordu.

Üretim tarihinin öne alınması, Apple'ın iPhone 8'in beklenenden önce piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Şirket, yeni iPhone modelinde de öncülerine sadık kalacak ve Eylül ayında satışa başlayacak. iPhone 8'nin üretimine erken başlanmasının nedeni, akıllı 'bomba'ya çok fazla talep olacağı düşüncesi. Bu düşünce pek de yersiz sayılmaz zira nice araştırmacı, iPhone 8'in ekonomik açıdan tarihin en başarılı akıllı telefonu olacağını düşünüyor.

Analizdeki en öne çıkan nokta, iPhone 8'in veya X'in (Telefona iPhone X ismi verilebilir) satış tarihinde herhangi bir değişiklik bulunmasına rağmen, Apple'ın üretim bandında ilk kez bu kadar aceleci davranması. Araştırmacılar, yeni nesil iPhone'un satış rakamlarının 120 milyon seviyesinde olacağı tahmin ediyor. Haziran ayında iPhone 8'lerin üretimi artarken iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'un üretimleri azaltılıcak, maliyetler uygun duruma getirilecek ve kaynaklar boşa harcanmamış olacak.

Analistler, iPhone 8'in rekor satış yapma iddialarını, telefonunun "olası" yeni özelliklerine bağlıyor. Telefon; çoğu camdan oluşan yepyeni bir tasarım, OLED ekran ve kablosuz şarj özelliği gibi yeteneklerle donatılabilir. Apple'ın Haziran ayında üreteceği iPhone 8 sayısının 9 milyon civarında olacağı öngörülüyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri, öncüleri ile karşılaştırıldığında "bilişim otoritelerinin" ilgisini yeterince çekememişti. Yine de iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'un satışa sunulduğu dönem, Amerikalı teknoloji devinin tarihteki en karlı dönemi olmuştu. iPhone 8, iddiaların yarısı kadar bile yenilikçi olsa bile, şirket tarihine hatta belki de akıllı telefon dünyasına ait tüm rekorları kolayca paramparça edilebilir. Ne de olsa sönük geçtiği savunulan 2016 yılında bile muazzam şeyler başarıldı. Yılın son çeyreğinde, iPhone satışları 78 milyon bandını geride bıraktı.