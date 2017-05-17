Galaxy Note 8 Kesin Olarak Çift Arka Kamera İle Geliyor!

Analistler, Samsung'un yeni cihazında çift arka kamera kullanmama riskini bir kez daha göze alamayacağını söylüyorlar. Yani Note 8'de çift arka kamera görebiliriz.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan Samsung, Galaxy S8’de çift arka kamera tercih etmeyince büyük tepki görmüştü. Çıkmadan önce herkesin çift arka kamerayla gelmesini beklediği Galaxy S8’de bunu tercih etmeme kararı alan Samsung, Note 8’lerde kesin olarak çift arka kamera kullanacak. Daishin Securities analisti Park Kanho'un The Korea Herald’a yaptığı açıklamada, Samsung’un bir sonraki üst düzey telefonu için çift arka kameranın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Galaxy S8 ve S8+’ların çift arka kamera ile geleceği rivayeti Samsung tarafından son anda vazgeçilmiş gibi duruyor. Firmanın bu tasarımdan neden vazgeçtiği bilinmemekle birlikte yükselen maliyetler veya üretim sorunlarının Samsung’u bu karara itmiş olabileceği düşünülüyor.

Note ismini temize çıkarmak için güçlü bir telefonla gelmek isteyen Samsung, analistlere göre Galaxy Note 8’de çift arka kamera bulunduracak. Bu kameralar, geniş açılı 12 MP sensör ve 13 MP telefoto lens sensörüne sahip olacak. Samsung’un yeni telefonunda artık kesinlikle çift arka kamera bulundurması gerekiyor. Çin’li cihaz üreticilerinin bile çift arka kameraya geçtiği düşünülürse Samsung’un bu teknoloji için çok geç kaldığını söyleyebiliriz. Note 8’e çift kameranın gelmesi demek, cihazın fiyatına doğrudan etki edeceği anlamına da geliyor. Sizce eğer çift kamera ile gelecek olursa bu durum, Galaxy Note 8’in fiyatını ne yönde etkliler? Kafanızda bir fiyat tahmini var mı?