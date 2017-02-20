iPhone 8, Apple'a Ciddi Bir Maliyet Yükleyecek!

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 8 (iPhone X olarak da adlandırabilir) sahip olduğu özellikler nedeniyle yüksek maliyete ve daha da kötüsü yüksek fiyata sahip.

iPhone 8'in tasarımı kesinlikle çarpıcı olacak, ancak sızan yeni bilgiler tartışmalı bir maliyet tablosu ortaya çıkarıyor.

JPMorgan analisti Rod Hall, Apple'ın Touch ID parmak izi tanımasını iPhone 8'den kaldıracağını iddia etti. Analiste göre söz konusu sistemin yerine, güvenlik amaçlı yüz tanıma için 3D lazer tarayıcı bulunacak.

Hall, yüz tanıma mimarisinin parmak izi güvenlik uygulamasına göre daha güvenli olacağını düşünüyor. Touch ID gibi uygulamalar, ekranın ıslandığı durumlarda (örneğin yağmurlu havalar) verimli çalışmaz. Yüz tanıma mimarisi için bu pek bir sorun değil.

Ne var ki yüz tanıma mimarisinin de kendine has zorlukları var: Telefonun yüze kadar kaldırılmasına ihtiyaç duyulması ciddi bir sorun. Bu, özellikle yürüme esnasında problem yaratabilir. Aynı zamanda gözlük, kontak lens gibi aparatlar kullanan kişiler, yeni güvenlik önlemi ile pek iyi anlaşamayabilir. Samsung Galaxy Note 7'nin iris tarama sorunlarını henüz unutmadık.

Ayrıca, Apple'ın yüz tanıma teknolojisine geçişinin başka uzun vadeli bir motivasyona sahip olabileceğini söyleyen Hall, "Apple, söz konusu mimariyi sadece güvenlik amaçlı kullanmayacaktır. Amerikalı şirket, kullanıcının ellerini ve gerçek yaşamdaki diğer nesnelerinin taranmasını ve Google Daydream benzeri kulaklığa takılı olan AR / VR deneyimleri yaşatmak isteyecektir. Bu, Apple'a rakipleri karşısısında ciddi bir avantaj sağlayabilir." ifadelerini kullanıyor.

Ancak ileri teknolojiler ucuza mal olmuyor ve Hall, yeni tarayıcının Touch ID'ye kıyasla modül başına 10-15 dolar ek maliyet sunacağını ifade ediyor. Kavisli OLED ekranı ve kablosuz şarj yapısı sayesinde ortaya atılan 1000 dolarlık fiyat iddiaları gerçeklikle buluşacak gibi.

Sonuç olarak Apple'ın önceliği, tüketicilerin iPhone 8'in bu kadar büyük bir harcamaya değer olduğuna inanmalarını sağlamak. Samsung'un Galaxy S8 fiyatının yükselmesi Apple'a bu konuda yardımcı olacak olsa da, ucuz ve rekabetçi Çinli akıllı telefonların yükselişi Amerikalılar için problem yaratabilir.