iPhone 8, Satışlarda Galaxy S8’i Fena Tokatlayacak!

Lansman tarihine yaklaştıkça çıkışı ertelenen cihaz hakkındaki tüm söylentilerden hareketle hazırlanan raporun ayrıntıları, S8 ailesinin istenilen satış rakamına ulaşamayacağı yönünde.

Gün geçtikçe hakkında daha net bilgilere sahip olduğumuz Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında söylentiler bu kez kötü. Nitekim analistler, Galaxy S8’in özelliklerinden dolayı istenilen satış miktarına ulaşamayacağını belirtiyor.

KGI Securities firmasının analisti Ming-Chi Kuo, son bir kaç yıldır çıkacak olan cihazların satışlarına yönelik yaptığı analizlerde haklı çıkmayı başardı. Bu kez Samsung için bir rapor yayınlayan firmanın iddialarında gene Kuo’nun imzası bulunuyor. Galaxy S8’in tespit edilen tüm özelliklerine ve sektörde yer alan tüm söylentilere göre hareket edip daha geniş bir açıdan cihazın piyasa geleceğini yorumluyor.

Şimdiye kadar sahip olduğumuz bilgilere göre Samsung, WQHD + (2960 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip olacak olan 5.8-inç ve 6.2-inç ekranlı iki Galaxy S8 modelini piyasaya sürecek. Ayrıca iki modelinde ekran kenarları kavisli olacak. Samsung düz ekranlardan vazgeçmiş durumda.

Kuo’ya göre Samsung Qualcomm işlemciye sahip cihazları ABD, Japonya ve Çin’de satışa sunarken, Exynos işlemcili cihazları Avrupa pazarına sürecek. Asya’da bir kaç ülkede 6GB RAM’e sahip olan özel sürümleri hariç Galaxy S8 ve S8+ tüm dünyaya 4GB RAM ile birlikte sunulacak. Firmanın maliyet düşürmek amacıyla çift kameralı telefon üretmediğini belirten Kuo’ya göre cihaz 12MP’lik arka ve 8MP ön kameraya sahip olacak. Ayrıca Kuo, 28 Nisan’a ertelenen çıkış tarihinin geri çekilerek 21 Nisan’da cihazların satışa hazır olacağını belirtiyor. Altın, gümüş, parlak siyah, mat siyah, mavi, orkide ve pembe gibi geniş bir renk yelpazesinde tüketicilere seçenek sunulması bekleniyor.

Kuo’ya göre tüm bu özellikler bir amiral gemi beklentisini karşılamıyor ve firmanın yıl sonunda 40-45 milyon cihaz satışına ulaşacağını ön görüyor. 2017 yılında tek amiral gemisi Galaxy S7 olan Samsung 52 milyon cihaz satmayı başarmıştı. Ciddiye alınabilecek bir analiz olarak gözüken rapor firmaya uyarı niteliğinde.

iPhone 8 Karşısında Hezimete Uğrayabilir:

Dört gözle beklenen Apple'ın yeni amiral gemisi 10. yılına giriyor ve söylentiler cihazın devrimsel özelliklerle piyasada yer alacağı yününde. Kullanıcılarını OLED ekranı ile sevindirecek. iPhone 8'in ortalıkta dolaşan tüm muhtemel özellikleri dişe diş rakibi S8 karşısında bir gövde gösterisine dönüşebilir. Zira analist Kou'ya göre geçtiğimiz yıl Galaxy S7, Samsung'un Note 7 krizi sebebiyle beklenlenden fazla satışa ulaştı.

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Ayrıca Samsung, Galaxy S8 için dağıtım ağını sınırlı tutuyor, bu durum tüketicilerin iPhone 8'e kaymasına sebep olabilir. Firmanın iPhone 8 karşısında en büyük darbeyi tedarik zincirinin yetersizliği ile alması bekleniyor. Bakalım iPhone 8 piyasaya çıktıktan sonra Galaxy S8, firmaların kıyasıya rekabeti adına ne kadar ayakta kalabilecek.