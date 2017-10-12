Anarktika'da, 50 İstanbul Büyüklüğünde Bir Delik Açıldı!

Dünyanın güney kutbunu oluşturan Antarktika kıtasında 50 İstanbul büyüklüğünde bir delik açıldı.

Antarktika’da buzulların arasında bulunan bir delik, neredeyse 50 İstanbul büyüklüğüne ulaştı. Buzullardaki erimenin dışarıya dönük sonuçlarından sık sık bahsediyoruz, ancak Polynya isimli bir delik olayın yalnızca dışta değil içeride de olduğunu kanıtlıyor. Antarktika iç denizinin şu anda 80.000 km2 olduğu ve sürekli büyüdüğü açıklandı.

Buzulun iç kesiminde deniz suyunun ortaya çıktığı bir alan olan Polynya ilk olarak 1970’lerde keşfedildi, ancak o zamanlar günümüzdeki boyutundan 5 kat daha küçük olduğu için pek önem verilmemişti.

Bölgenin aşırı soğuk olduğu düşünüldüğünde buzun eriyip nasıl böyle bir sonuç doğurduğu merak ediliyor. Her sene daha hızlı büyümeye devam eden delik, yakın gelecekte buzulu daha kırılgan yaparak yeni parçaların kopmasını sağlayabilir.

Dünyanın güney kesiminde yer alan Antarktika, buzul kütlesini kaybetmeye başladı. Bu durum deniz seviyesinin yükselmesini sağlayacak ve beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Polynya’yı uydular aracılığı ile sürekli gözlemleyebiliyoruz, ancak en kısa sürede su altında araştırmalar yapmalıyız. Daha önce hiç görmediğimiz türlere ev sahipliği yapma ihtimali bulunan Polynya’da dinozor dönemine ait türlerin yaşadığı düşünülüyor.