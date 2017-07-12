Anayasa Mahkemesi'nin Kararına Erişim Engeli Geldi!

Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmış bir olaya Sulh Ceza Hakimliği'nden erişim engeli geldi.

Türkiye’nin en yüksek anayasal organı olan Anayasa Mahkemesi’ne erişim engeli getirildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bir kararla Anayasa Mahkemesi’nde yer alan bir karar metnine erişim engeli getirildiği açıklandı.

İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kapattığı sayfada, Deniz Yazıcı’nın “polisler tarafından darp edildiği” karara ilişkin sonuçlar bulunuyordu. Anayasa Mahkemesi, dava hakkında “Başvurucunun eziyet ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul yönünden ihlal edildiğini” belirtmiş ve Deniz Yazıcı’ya 20 bin TL tazminat ödenmesine karar vermişti.

10 Aralık 2014’te yaşanan bu olayda polisler, nöbetten eve dönen Yazıcı’dan kimliğini istemiş. Yazıcı da kimliğinin yanında olmadığını, önlüğünün cebinde unuttuğunu söyleyince polis aracına alıp götürülmüş. Boş bir arazide çırılçıplak dövülen doktor, daha sonra serbest bırakılmış. Olaydan sonra Bornova İlçe Emniyet Müdürü yanına giderek doktordan özür dilese de olay Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış. Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin verdiği karara 5651 Sayılı Yasa’nın 9’ncu maddesi gereğince engelleme getiren Sulh Ceza Hakimliği, bu sitenin dışında olayın haberlerine de erişim engeli getirdi.

Kısa süre içerisinde iki mahkemenin de açıklama yapması bekleniyor. Sizce böyle bir yasaklamanın nedeni ne olabilir?