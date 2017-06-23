Anca GTA'da Görebileceğiniz Bir Trafik Kazası Meydana Geldi!

Kaliforniya'da meydana gelen kaza, sadece bir tekme ile başlayarak, oyunlarda görebileceğimiz bir şekilde büyüdü.

Malum trafik kazası Los Angeles'ın eteklerinde bulunan Santa Clarita'da saat 5:30 da gerçekleşti. Bir cep telefonuyla çekilen videonun da gösterdiği üzere, kırmızı bir Harley-Davidson üzerindeki motorcu, yanından geçen Nissan'a tekme atıyor. Sonrasında ise tekmeden kaçan araç ilk önce bariyerlere sonra ise başka bir araca çarparak ortalığı GTA'da görmeye alışkın olduğumuz sahnelere çeviriyor.

Nissan, sonrasında çarptığı aracı da devirmeyi başardı. Devrilen aracın sahibi, "Olayın etkisini hissettiğimde kamyonetim bir anda dönmeye başladı. Ardından ise ters döndü. O andan sonra asfalt ve gökyüzünden başka bir şey göremedim. Aracım ters döndükten sonra etrafıma bakındım ve hala nefes alabiliyordum." dedi. Kaza sonucunda ise ağır yaralı kimse bulunmuyor.

Olayın gerçekleşme sürecinin ise motorcunun yan şerite girmesiyle başladığını belirten videonun sahibi, daha sonra motorcu ve Nissan'ın sahibinin tartıştığını, ardından ise motorcunun tekme atarak kazayı başlattığını dile getirdi.

Tekme atan motor sahibi, bu seferki tarafik kazasından sorunsuz kurtuldu ancak her zaman olaylar bu şekilde işlemiyor. Aşağıdaki bonus videodan da araçlara tekme atmanın alternatif sonunu izleyebilirsiniz.