Ancak Bir Drone'un Görüntüleyebileceği Müthiş Doğa Olayı!

Drone teknolojisi inanılmaz derecede ilerledi. İnsanların yakınında dolaşmaya korktuğu alanlarda drone'lar, muhteşem işler başarıyorlar.

Drone'lar, 18 Şubat 2017 günü Napa, California'da bulunan Berryassa Gölü'nün şiddetli yağışlardan nedeniyle taştığı anı yakalamayı başardı. Aslında sıvı akma yolları, saniyede 48.400 fit küp suyu kadar kanalize edecek şekilde tasarlanmış ve bu çok yüksek bir değer. Yine de doğa engel tanımıyor.

Yağmur o kadar şiddetliydi ki sınırlar son seviyeye kadar sınandı. Su seviyesi çok yükseldi ve gölden Monticello Barajı'nın tabanındaki Putah Deresine kadar uzandı.

Son yağmurlar gölleri yerin etmekle kalmadı, aynı zamanda Hwy 128 adı verilen bölgeyi ve yolları, çamur ve kayalarla kapladı. Hwy yolunun temizliği gün boyunca sürecek. Yolun ve bölgeye erişimin en geç bu gece saatlerinde mümkün olması bekleniyor.