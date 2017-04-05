Andoid Cihazlarınız İçin 5 Uzun Kablolu Micro-USB

Micro-USB kablolar, genel olarak çok kullanışlı oluyorlar, fakat henüz Android ve diğer cihazlar ortak bir standarda ulaşmadılar. Micro-USB kablolar da aralarında çok çeşitlilik gösteriyor ancak uzunluk ve dayanıklılık, bu kablolar için hayati önem taşıyan özellikler. Böylesi bir ortamda Android cihazlarınızı şarj etmek için rahatlıkla kullanabileceğiniz, kablo boyu uzun 5 micro-usb kablosunu sizler için seçtik.
Rampow Marka 200 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo
Rampow’un Micro-USB kablosu yaklaşık 32 TL fiyatında. Rampow, bu ürünü için hayat boyu garanti sunuyor. Amazon’da yaklaşık 2000 değerlendirme almış ve puanı 5 üzerinden 4.8.
Artılar
- 2.4 amper şarj hızı
- 480 Mbits veri transfer hızı
- Naylon yalıtım
- Paslanmaz çelik konnektör
- 200 santimetre uzunluk
Eksiler
- Naylonda koruyucu yalıtım yok
Anker PowerLine 100 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo
Anker, telefon aksesuarlarında bilinen bir marka. Micro-USB’si de gayet güçlü özelliklere sahip. Fiyatı yine 32 tl civarında.
Artılar
- Örgü kablo gövdesi
- Çift kat naylon
- 100 cm uzunluk
- 2.4 amper şarj hızı
Eksiler
- Daha uzun kablolu versiyonları yok
- USB 2.0 özelliğine sahip
Goodsail 300 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo
Goodsail’in Micro-USB kabloları gerçekten kullanışlı. Uzun kablosuyla birçok yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Fiyatı yaklaşık 40 TL.
Artılar
- 2.4 amp şarj hızı
- 300 cm uzunluk
- Üç adet kablo mevcut
- Çift katlı naylon
- Aliminyum kılıf
Eksiler
- USB 3.0 özelliği yok
- Koruyucu kılıf yok.
F-Color 200 Santimetre Uzunluğunda USB-C Kablo
Birçok premium özellikle gelen F-Color’n USB-C kablosu, yine kullanışlı bir uzunlukta. USB Type-C sertifikasına sahip bu kablo ile Nexus 5X ve OnePlus 2 cihazlar şarj edilebilir. Fiyatı 45 TL civarında.
Artılar
- Renk seçimi
- 480 Mbps veri transfer oranı
- 56K ohm rezistör
- Çift kat naylon
- Tip-C
- 200 cm uzunluk
Eksiler
- USB 2.0 özelliği yok
- Koruyucu kılıf yok
Fasgear 300 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo
Fasgear’ın kablosunun uzunluğu yerinde. Amazon’da hakkında yapılan yorumların %85’i olumlu yönde. Fiyatı yaklaşık 60 TL civarında.
Artılar
- Çoklu renk seçeneği
- 480 Mbps veri transfer hızı
- 300 cm uzunluk
- Çift katlı naylon
Eksiler
- Koruyucu kılıfı yok
- USB 3.0 yok