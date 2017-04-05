Andoid Cihazlarınız İçin 5 Uzun Kablolu Micro-USB

Android cihazlar, henüz bir standart şarj sistemine kavuşamadı. Bu nedenle çeşitli şarj aletleri mevcut. İşte ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz, 5 uzun kablolu şarj aleti.

Micro-USB kablolar, genel olarak çok kullanışlı oluyorlar, fakat henüz Android ve diğer cihazlar ortak bir standarda ulaşmadılar. Micro-USB kablolar da aralarında çok çeşitlilik gösteriyor ancak uzunluk ve dayanıklılık, bu kablolar için hayati önem taşıyan özellikler. Böylesi bir ortamda Android cihazlarınızı şarj etmek için rahatlıkla kullanabileceğiniz, kablo boyu uzun 5 micro-usb kablosunu sizler için seçtik.

Rampow Marka 200 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo

Rampow’un Micro-USB kablosu yaklaşık 32 TL fiyatında. Rampow, bu ürünü için hayat boyu garanti sunuyor. Amazon’da yaklaşık 2000 değerlendirme almış ve puanı 5 üzerinden 4.8.

Artılar

2.4 amper şarj hızı

480 Mbits veri transfer hızı

Naylon yalıtım

Paslanmaz çelik konnektör

200 santimetre uzunluk

Eksiler

Naylonda koruyucu yalıtım yok

Anker PowerLine 100 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo

Anker, telefon aksesuarlarında bilinen bir marka. Micro-USB’si de gayet güçlü özelliklere sahip. Fiyatı yine 32 tl civarında.

Artılar

Örgü kablo gövdesi

Çift kat naylon

100 cm uzunluk

2.4 amper şarj hızı

Eksiler

Daha uzun kablolu versiyonları yok

USB 2.0 özelliğine sahip

Goodsail 300 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo

Goodsail’in Micro-USB kabloları gerçekten kullanışlı. Uzun kablosuyla birçok yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Fiyatı yaklaşık 40 TL.

Artılar

2.4 amp şarj hızı

300 cm uzunluk

Üç adet kablo mevcut

Çift katlı naylon

Aliminyum kılıf

Eksiler

USB 3.0 özelliği yok

Koruyucu kılıf yok.

F-Color 200 Santimetre Uzunluğunda USB-C Kablo

Birçok premium özellikle gelen F-Color’n USB-C kablosu, yine kullanışlı bir uzunlukta. USB Type-C sertifikasına sahip bu kablo ile Nexus 5X ve OnePlus 2 cihazlar şarj edilebilir. Fiyatı 45 TL civarında.

Artılar

Renk seçimi

480 Mbps veri transfer oranı

56K ohm rezistör

Çift kat naylon

Tip-C

200 cm uzunluk

Eksiler

USB 2.0 özelliği yok

Koruyucu kılıf yok

Fasgear 300 Santimetre Uzunluğunda Micro-USB Kablo

Fasgear’ın kablosunun uzunluğu yerinde. Amazon’da hakkında yapılan yorumların %85’i olumlu yönde. Fiyatı yaklaşık 60 TL civarında.

Artılar

Çoklu renk seçeneği

480 Mbps veri transfer hızı

300 cm uzunluk

Çift katlı naylon

Eksiler