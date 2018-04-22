Andorid'de Oynayabileceğiniz 4 Retro Oyun

Android kullanıcıları, Google Play Store sayesinde birçok yeni çıkan oyunu takip edebiliyor. Peki, retro oyunları seven kullanıcılar hangi oyunları indirebilir? Sizler için derledik!

Google Play Store her ne kadar modern oyunlarla ve eski oyunların konseptinin uyarlandığı yeni oyunlarla dolup taşmış olsa da, 'dinozor' oyuncuların hasret duyduğu retro oyunlar da yer almıyor değil. Biz de Google Play Store'un derinliklerinden çekip çıkardığımız dört retro oyunu sizler için derleyip topladık.

Ghosts’n Goblins Mobile

Goblins Ghosts’n Goblins Mobile, Android'e Capcom tarafından piyasaya sürüldü. Capcom’un diğer Android oyunlarından örneğin; Mega Man'in aksine Ghosts’n Goblins, frame takılma problemlerinin olımadığı bir oyun. Ufak bir hatırlatma da yapmamız gerek, oyun gerçekten zor, ayrıca bazı geri dönüş yapan kullanıcılara göre oyun kontrollleri bazen dokunduğunuz komutları algılamıyor.

Commander Keen in Keen Dreams

Oyun, DOS işletim sistemine bizi geri götürüyor. 91 yılından sonra köprünün altından o kadar sular akmış olacak ki bu oyun artık Android'de ayrıca tamamen ücretsiz. Oyunu hatırlayan dinozorların bilebileceği gibi 2D ve oldukça hoş bir aksiyonu var oyunun.

Tomb Raider I

Oyun dünyasının en köklü serilerinden Tomb Raider'ı elbette bilmeyen yoktur. Kontrollerine alışınca, bu retro hissiyatı sizleri içine çekecektir. Geçtiğimiz aylarda 20. yılını kutlayan serinin 20 yıl önceki halini merak ediyorsanız bir göz gezdirin deriz.

The Bard’s Tale

The Bard's Tale artık çok fazla örneğini göremeyeceğimiz sağlam bir macera oyunu. Üzerinden geçen onca yıla rağmen halen tatlılığını koruyor ve birçok kesim tarfından tarihin en 'komik' oyunlarından olduğu söyleniyor.